Доплати до пенсії: хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН — Finance.ua

Доплати до пенсії: хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Доплати до пенсії: хто з пенсіонерів може отримати допомогу від ООН

В уряді повідомили про додаткові виплати для пенсіонерів від Світової продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто може отримати доплати від ООН

За словами Тараса Мельничука, уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації програми підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН можуть отримати пенсіонери, які відповідають наступним критеріям:

— вони є внутрішньо переміщеними особами, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій;

— у яких розмір пенсійної виплати становить менше 3 000 гривень на місяць;

— які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Яка сума доплати і як оформити заявку

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі єДопомога ( edopomoga.gov.ua ).

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 грн.

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