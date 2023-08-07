Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни: де і скільки отримують (інфографіка) — Finance.ua
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Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни: де і скільки отримують (інфографіка)

Казна та Політика
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За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни.
Середній розмір пенсії становить 5,3 тисячі грн. Проте 30% пенсіонерів отримують менше за 3 тисячі грн.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду України.
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни: де і скільки отримують (інфографіка)
За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей.
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни: де і скільки отримують (інфографіка)
Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області.
Станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн — близько 145 доларів. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум складає 2 589 грн.
Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).
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У 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.
Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві — 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.
Загальна кількість пенсіонерів за роками:
Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни: де і скільки отримують (інфографіка)
Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 тисяч, на другому місці Київ — 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина — 725 тисяч.
Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам — наразі на картку отримують свої виплати 79%. Чисельність отримувачів пенсій через банківську систему потрохи продовжує зростати і наразі становить 79% усіх пенсіонерів — 8,3 млн осіб.
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За матеріалами:
Finance.ua
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