Какую пенсию получит украинец со средней и минимальной зарплатами: названы цифры — Finance.ua
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Какую пенсию получит украинец со средней и минимальной зарплатами: названы цифры

Личные финансы
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Какую пенсию получит украинец со средней и минимальной зарплатами: названы цифры
Какую пенсию получит украинец со средней и минимальной зарплатами: названы цифры
Украинец, уплачивающий взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. В настоящее время это 4,5 тыс. грн. При этом тот украинец, который официально получает минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн.
Об этом говорится в материале Obozrevatel, при этом для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

Пенсии смогут получить не все

В Украине минимум каждый второй 60-летний не сможет выйти на пенсию в 60 лет уже через 4 года. Ежегодно требования для выхода на пенсию растут и с 2028 года они достигнут 35 лет стажа. Выполнить такую ​​норму смогут в лучшем случае 50% украинцев.
На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года — от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет — от 15 до 20 лет стажа.
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Ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы должны подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017 году. Однако из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам лишилась возможности официально работать.
Пока украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит нормы для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила были введены для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.
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По материалам:
Обозреватель
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