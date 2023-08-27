В каких странах за последние два года повышался пенсионный возраст — Finance.ua

В каких странах за последние два года повышался пенсионный возраст Сегодня 17:00 — Личные финансы

В каких странах за последние два года повышался пенсионный возраст

В Польше осенью одновременно с парламентскими выборами планируется провести референдум. Один из вопросов будет о повышении пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До этого во Франции была утверждена скандальная пенсионная реформа, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Нововведение вызвало массовые протесты, бунты не утихали несколько месяцев.

Об этом пишет портал «Слово и дело».

В Украине мужчины и женщины уходят на пенсию в 60 лет (при наличии не менее 30 лет страхового стажа). Но так было не всегда: раньше женщины уходили на пенсию в 55 лет. Постепенно уравнять возраст ухода на пенсию мужчин и женщин решили еще в 2011 году.

Инфографика: «Слово и дело»

С 2021 по 2023 год пенсионный возраст был повышен в Дании — с 66,5 до 67 лет для мужчин и женщин. Также возраст для выхода на пенсию увеличился в Нидерландах (с 66,3 до 66,6 лет) и Португалии (с 66,5 до 66,6 лет).

Еще две страны, повысившие пенсионный возраст за последние два года — это США (с 66,2 до 66,3) и Испания (с 66 до 66,2). Как для мужчин, так и женщин.

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Вырос пенсионный возраст и в Болгарии. Для мужчин с 64,3 до 64,4 года, для женщин с 61,7 до 61,8 лет. Также повысили возраст для выхода на пенсию Литва (с 64,2 до 64,3 для мужчин и с 63,3 до 63,7 для женщин), Эстония (с 64 до 64,3 лет для мужчин и женщин), Латвия (с 64 до 64,3 лет для мужчин и женщин).

Пенсионный возраст будет теперь повышаться во Франции — но постепенно (с 62 до 64 лет). Выходить на пенсию стали позже и жители беларуси. Им повысили пенсионный возраст с 62,5 до 63 лет у мужчин и с 57,5 ​​до 58 у женщин.

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В последние два года также вырос пенсионный возраст в Сингапуре, Вьетнаме и Индонезии (только для мужчин).

В то же время отдельно для женщин повышали пенсионный возраст в Молдове (с 59,5 до 60 лет), Казахстане (с 60 до 60,5 лет), Румынии (с 61,7 до 61,9 лет), Бразилии (с 61 до 61,5 лет) и в Азербайджане (с 62,5 до 63 лет).

Слово і Діло По материалам:

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