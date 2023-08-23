Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии — Finance.ua
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Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии

Личные финансы
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Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии
Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии
За пять месяцев существования программы добровольных пенсионных взносов украинцы уплатили 5,7 млн грн.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
За это время в общей сложности провели 2803 платежа, из которых большинство — за себя (84%), меньше — в пользу других (16%).
Самый крупный разовый платеж составлял 106 019 грн. Человек, уплативший его, получит пять месяцев страхового стажа, за четыре из которых у него будет самая большая зарплата для исчисления пенсии (100 500 грн), а за один — 79 904,55 грн.
Уплатить добровольный пенсионный взнос можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Как увеличить страховой стаж онлайн

Теперь уплатить добровольные страховые взносы на общеобязательное пенсионное страхование можно онлайн. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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Внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая будет учитываться при предстоящем исчислении пенсии, можно как за себя, так и за другого человека.
Для этого нужно:
  1. Авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи («Вход»).
  2. В правой части экрана выберите пункт «Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (Договор присоединения).
  3. Заполнить данные о лице, в пользу которого он желает платить взносы (фамилию, имя, отчество, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).
  4. Пересмотреть (при необходимости) печатную форму договора.
  5. Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, подписать договор и автоматически перейти на интерфейс уплаты взноса.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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