Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии — Finance.ua

Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии Сегодня 11:48 — Личные финансы

Украинцы заплатили 5,7 млн грн за увеличение стажа и пенсии

За пять месяцев существования программы добровольных пенсионных взносов украинцы уплатили 5,7 млн грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

За это время в общей сложности провели 2803 платежа, из которых большинство — за себя (84%), меньше — в пользу других (16%).

Самый крупный разовый платеж составлял 106 019 грн. Человек, уплативший его, получит пять месяцев страхового стажа, за четыре из которых у него будет самая большая зарплата для исчисления пенсии (100 500 грн), а за один — 79 904,55 грн.

Как увеличить страховой стаж онлайн

Теперь уплатить добровольные страховые взносы на общеобязательное пенсионное страхование можно онлайн. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая будет учитываться при предстоящем исчислении пенсии, можно как за себя, так и за другого человека.

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи («Вход»). В правой части экрана выберите пункт «Добровольная уплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (Договор присоединения).

Заполнить данные о лице, в пользу которого он желает платить взносы (фамилию, имя, отчество, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).

Пересмотреть (при необходимости) печатную форму договора.

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, подписать договор и автоматически перейти на интерфейс уплаты взноса.



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