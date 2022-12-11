Назначение пенсии в Украине: за сколько можно докупить страховой стаж — Finance.ua

Назначение пенсии в Украине: за сколько можно докупить страховой стаж Сегодня 16:13 — Личные финансы

Требования к страховому стажу в Украине ежегодно увеличиваются. Но работы от этого не становится, больше и людям предпенсионного возраста не так и просто официально устроиться. Если до 60 лет вы не накопили нужного количества стажа, в правительстве предлагают его докупить.

Стоимость года страхового стажа привязана к минимальному размеру ЕСВ, регламентированному минимальной зарплатой.

С 1 октября этого года минимальная зарплата составляет 6700 грн, а ЕСВ — 22% от нее: 1474 грн (6700×22%).

Формула расчета такова: Страховой взнос ЕСВ умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев. За один год пенсии коэффициент — 2, за два года — 1,8, за три — 1,6 и далее по принципу.

Учитывая минимальный размер ЕСВ, установленный на 2022 год, минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет:

с 1 января — 2860 грн,

с 1 октября — 2948 грн.

Если составить сумму выплат за год, выходит 34320 или 35376 грн соответственно.

По такой схеме, уже 3 года стажа перейдут сумму в 100 тысяч грн.

Как видим, заплатить придется немало, а вот окупиться ли пенсия — уже другой вопрос.

Но зато вы сможете выйти на пенсию в 60 лет и получать свои выплаты. Хотя при таких баснословных суммах можно подождать до 63 (при наличии стажа в 2023 году от 20 лет) или в крайнем случае до 65 лет (при наличии стажа от 15 лет).

На пенсии По материалам:

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