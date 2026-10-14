7 слабых мест в резюме, которые мешают получить работу

Рекрутер может потратить на первый просмотр резюме всего 30−60 секунд. За это время документ должен показать, чем кандидат заинтересует работодателя и какой опыт будет полезен компании. Однако даже специалисты с хорошим опытом могут испортить первое впечатление из-за неудачно оформленного резюме.

Со ссылкой на Grc.ua рассказываем о 7 нюансах, на которые стоит обратить внимание перед откликом на вакансию.

1. Непрофессиональный электронный адрес

Электронный адрес, созданный еще для регистрации в чатах или компьютерных играх, может быть неуместен для поиска работы. Например, ящик с никнеймом вроде lenusik83 вряд ли поможет произвести деловое впечатление на работодателя, особенно если вы претендуете на руководящую должность.

Лучше использовать адрес, содержащий ваше имя и инициалы. Для поиска работы можно создать отдельный ящик и настроить пересылку писем на основной, чтобы не пропустить сообщение от рекрутера.

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Если желаемый адрес уже занят, добавьте к нему название профессии или другой нейтральный идентификатор. От даты рождения, возраста и сомнительных никнеймов лучше отказаться.

2. Неподходящая фотография

Фотография в резюме может сделать его более персонализированным, но ее уместность зависит от страны и требований работодателя. Например, в США, Великобритании и Канаде добавлять фото в резюме обычно не рекомендуют из-за риска дискриминации во время найма.

В Украине единого правила касательно фотографий в резюме нет. Если вы решили добавить снимок, выберите нейтральный портрет с хорошим освещением и спокойным фоном. Одежда должна соответствовать профессиональному контексту, а сам кадр — быть аккуратным.

Фото из отпуска, вечеринки или семейного праздника лучше оставить для личных альбомов. В то же время, не обязательно делать строгий снимок, как на паспорт: достаточно естественного выражения лица и сдержанной одежды. Для творческих профессий допустим менее формальный стиль, если он остается профессиональным.

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3. Нерелевантный опыт

Резюме должно показать опыт, который поможет выполнять работу на желаемой должности. Если кандидат подробно описывает каждое место работы, даже не имеющее отношения к вакансии, рекрутеру сложнее найти нужную информацию.

Также резюме не должно быть полной автобиографией. Лучше выделить релевантные места работы, профессиональные достижения и навыки, отвечающие требованиям вакансии. Более давний опыт, особенно тот, что не касается желаемой должности, можно описать кратко — указать должность и период работы.

Главное правило: каждый пункт резюме должен помогать работодателю понять, почему стоит пригласить вас на собеседование.

4. Абстрактные личные качества вместо навыков

Фразы типа «коммуникабельный», «стрессоустойчивый» и «умею работать в команде» часто встречаются в резюме. Из-за распространенности они мало помогают выделить кандидата среди других. К тому же, сами по себе такие характеристики не подтверждают, как человек работает на практике.

Вместо этого следует описывать конкретные навыки и результаты. Например, вместо «умею работать в команде» можно отметить, что вы координировали пятерых коллег в ходе реализации проекта, который завершили на две недели раньше запланированного срока.

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Вместо абстрактной «стрессоустойчивости» лучше привести пример опыта работы над несколькими задачами одновременно или запуска нескольких продуктов в сжатые сроки.

Конкретные факты, цифры и результаты дают работодателю больше информации о ваших профессиональных возможностях, чем общие характеристики.

5. Заброшенные социальные сети

После ознакомления с резюме работодатель может поискать дополнительную информацию о кандидате в социальных сетях. Поэтому следует заранее проверить, как выглядят ваши профили для сторонних пользователей.

Прежде всего, просмотрите последние публикации, фотографии и комментарии. Если у вас есть сообщения, которые вы не хотели бы демонстрировать потенциальному работодателю, проверьте настройки конфиденциальности.

Особое внимание следует уделить LinkedIn, если вы используете его для профессиональных контактов и поиска работы. Профиль должен содержать актуальную информацию об опыте, навыках и достижениях.

Личные страницы в Facebook или Instagram не обязательно превращать в профессиональные портфолио. В то же время, следует понимать, какие материалы доступны публично и какое впечатление они могут произвести.

6. Хобби, которые не работают на вас

Раздел с увлечениями в резюме может помочь рекрутеру лучше понять кандидата и стать поводом к разговору на собеседовании. Однако, если хобби не дополняют профессиональный профиль и занимают место, которое можно использовать для описания опыта, этот раздел лучше сократить или убрать.

Лучше указывать увлечения, демонстрирующие навыки или опыт, которые соприкасаются с желаемой работой. Например, журналист может вспомнить фотографию или создание контента для социальных сетей, а кандидат на должность менеджера по персоналу — волонтерский опыт, связанный с обучением или наставничеством.

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Общие формулировки типа «люблю читать» или «интересуюсь кулинарией» не всегда добавляют резюме ценности. Если решили рассказать о хобби, лучше сделать это конкретно: не просто «бегаю», а «завершил три марафона».

В то же время, не стоит добавлять увлечения только для того, чтобы заполнить свободное место. Лучше оставить раздел пустым, чем указывать случайные интересы, ничего не рассказывающие о вас как кандидате.

7. Грамматические ошибки и халатность

Орфографические и пунктуационные ошибки могут испортить впечатление даже резюме с хорошим опытом. Невнимательность к тексту способна вызывать сомнения в том, насколько тщательно кандидат выполняет рабочие задания.

Это важно не только для профессий, связанных с текстами. К примеру, бухгалтеру необходимо внимательно работать с документами и цифрами, поэтому ошибки в резюме могут вызвать дополнительные вопросы.

Перед отправкой проверьте документ с помощью текстового редактора или онлайн-сервиса проверки правописания. Также можно попросить другого человека перечитать резюме: свежий взгляд поможет заметить пропущенные неточности.