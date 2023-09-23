Почему пенсионеры одной профессии получают разные зарплаты — Finance.ua

Почему пенсионеры одной профессии получают разные зарплаты Сегодня 13:01 — Казна и Политика

В Министерстве социальной политики объяснили, что во всем виноваты коэффициенты, почему пенсионеры одной профессии получают разные зарплаты. На этот вопрос дала ответ Оксана Жолнович.

В комментариях и сообщениях часто спрашивают, почему люди, вышедшие на пенсию раньше, получают меньше тех, кто начал получать пенсию недавно, хотя трудовой стаж у этих людей может быть одинаковым?

Как считается пенсия

В каждом месяце заработная плата сравнивается со средней зарплатой по стране и выводится коэффициент. Если зарплата равна среднему, то коэффициент — единица. Если меньше, то это — 0,5. Если больше — то 2 и так далее" - написала она в сообщении.

Эти коэффициенты как раз и влияют на расчет пенсии. Однако, к сожалению, действующим законодательством занижен размер индексации пенсий. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить. Чтобы более справедливо высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию получает человек.

Вместе с тем важно не забывать, что распределение из пенсионной корзины зависит от того, сколько сегодня работающие украинцы туда вложили.

«Когда мы платим страховой взнос, должны не забывать, что эти деньги уходят на пенсии наших бабушек и дедушек. Ни на что другое они не тратят. Например, обслуживание Пенсионного фонда составляет всего 5% от общей суммы. Это очень небольшой процент, который вы не найдете ни в одном банке», — резюмировала она.

Справка Finance.ua:

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 мая 2023 года 8,31 млн украинских пенсионеров получают пенсию на банковскую карту. 90% из них обслуживаются в крупнейших государственных банках — ПриватБанке (4,57 млн ​​человек или 55%) и Ощадбанке (2,90 млн человек или 35%).

Еще 4% пенсионеров обслуживаются в Райффайзен Банке, а остальные 6% - в других уполномоченных банках, через которые производится выплата пенсий, льгот и жилищных субсидий, социальных страховых выплат. Их на сегодняшний день 42. Полный перечень можно найти на сайте ПФУ.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.