В Минсоцполитики объяснили причины ограничения выплат для ВПЛ — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили причины ограничения выплат для ВПЛ Сегодня 17:04 — Личные финансы

В Минсоцполитики объяснили причины ограничения выплат для ВПЛ

С 1 августа меняется порядок проведения выплат ВПЛ. О причинах такого решения рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения никто не понимал, сколько будет длиться военное положение. Потому ограничительные меры и не появились.

«Мы продлеваем на полгода пособие тем людям, которые получают его, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже более года. Или шесть, девять месяцев. Таким образом, они совокупно будут получать это пособие 15, 18 месяцев или более. И это действительно очень большой период. Когда принималось решение о пособии для ВПЛ, это делалось исходя из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предположить, что война продлится так много месяцев. Потому в то время и не появился ограничительный срок для предоставления выплат», — объясняет чиновник.

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Этим решением государство хочет стимулировать переселенцев прилагать усилия для своего финансового обеспечения: устраиваться на работу, переквалифицироваться, открывать бизнес.

«Когда мы помогаем семье, нам очень важно найти тот баланс, когда мы не начинаем замещать от государства стимул трудоустраиваться. На самом деле есть случаи, и об этом говорят в том числе и руководители областных государственных администраций, что семья получает пособие, например, в 10 тысяч гривен, у нее нет стимула идти работать в селе.

Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что у них есть время, когда государство будет им помогать, но оно не бесконечно. Это время у них есть, чтобы делать свои усилия для своей финансовой обеспеченности", — подчеркнула Марчак.

Справка Finance.ua:

напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в правила назначения выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и согласно нововведениям некоторые украинцы уже не будут иметь права на социальную помощь. Пособие на проживание не будут получать студенты стационара или дуальной формы обучения, которые зарегистрированы в общежитиях;

кроме того, с 1 августа 2023 года украинцы, проживающие за границей и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства. Также государственная поддержка будет прекращена для украинцев, которые вернулись на место своего постоянного проживания.

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