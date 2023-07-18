Кому из ВПЛ автоматически не продлят выплаты с 1 августа — Finance.ua

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Кому из ВПЛ автоматически не продлят выплаты с 1 августа

Личные финансы
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Кому из ВПЛ автоматически не продлят выплаты с 1 августа
Кому из ВПЛ автоматически не продлят выплаты с 1 августа
С 1 августа автоматически продлены выплаты еще на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, которые сейчас получают пособие и проживают в Украине. Однако с 1 сентября пособие продлевается только для тех граждан, чье имущественное положение требует такой поддержки. Такие решения изложены в постановлении Правительства «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» от 11 июля 2023 года.
Министерство социальной политики обращает внимание на то, что новые критерии для получения пособия не влияют на полученное пособие до 1 августа 2023 года.
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Для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением пособия после этой даты, выплаты назначаются на семью сроком на шесть месяцев и будут выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого:
  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.
Для таких семей пособие может быть назначено еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
  • дети с инвалидностью;
  • люди, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;
  • люди пенсионного возраста;
  • трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума.
Для продления выплат дополнительные действия не проводятся, выплаты будут продлеваться автоматически.

Кому выплаты не продлят

Однако выплаты не продлеваются для граждан, чье имущественное положение позволяет совершать существенные расходы без помощи государства. То есть с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:
  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможны) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.
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Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа социальной защиты или, возможно, предоставить подтверждающие это документы и продолжать получать выплаты.
В то же время, по решению Правительства выплаты не будут продлеваться лицам, которые:
  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;
  • вернулись в оставленное место жительства.
Кроме того, выплаты не будут продлеваться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.
Пособие не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.
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По материалам:
borgexpert
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