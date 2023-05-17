Услуги для ВПЛ от службы занятости: как воспользоваться — Finance.ua

Услуги для ВПЛ от службы занятости: как воспользоваться Сегодня 08:01 — Личные финансы

Услуги для ВПЛ от службы занятости: как воспользоваться

и т. д. Работодатели тоже могут воспользоваться программами получения компенсаций за трудоустройство внутренних переселенцев. Государственная служба занятости предлагает ряд сервисов и услуг, направленных на содействие трудоустройству переселенцев на новом месте. Следует обратить внимание, что для того, чтобы воспользоваться некоторыми услугами, людям совсем не обязательно регистрироваться в центре занятости. Это, в частности, подбор работы, профориентационные услуги, получение ваучера на обучениеРаботодатели тоже могут воспользоваться программами получения компенсаций за трудоустройство внутренних переселенцев.

Далее — об основных программах и услугах службы занятости для ВПЛ:

Услуги по трудоустройству

Лица, заинтересованные в поиске работы, могут осуществлять самостоятельный поиск на Едином портале вакансий или оформить подписку на вакансии через чат-боты в Telegram и Viber. Но следует помнить, что обращение в службу занятости может значительно ускорить процесс трудоустройства, поскольку зачастую специалисты службы осуществляют подбор кандидатов под конкретные заказы работодателей, в частности с организацией профессиональной подготовки безработных непосредственно на будущем рабочем месте.

Профессиональное обучение и предоставление ваучеров

Служба занятости организует профессиональное обучение безработных по рабочим профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда. Такое обучение осуществляется по заказу работодателя или для самозанятости лица, когда безработный планирует начать собственное дело.

Профессиональное обучение зарегистрированных безработных осуществляется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Служба имеет собственную систему современных центров профессионально-технического образования, обучающих взрослое население по 95 рабочим профессиям и 335 образовательным программам. С онлайн графиком формирования учебных групп по профессиям и образовательным программам можно ознакомиться по ссылке

Кто может воспользоваться услугой? Граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные, могут бесплатно получить от службы занятости ваучер на обучение и повысить свой профессиональный уровень. Ваучер на обучение дает возможность пройти переподготовку по рабочим профессиям, повышение уровня образования, повышение квалификации или специализации и подготовку по специальности для получения уровня магистра.

Ваучеры выдают отдельным категориям граждан, в том числе и внутренним переселенцам, отвечающим определенным требованиям по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей.

Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сегодня — это почти 27 тыс. грн. Если стоимость обучения превышает эту сумму, работодатель или физическое лицо доплачивает разницу самостоятельно.

Приобретение статуса зарегистрированного безработного

Регистрация безработных в службе может происходить следующими способами:

лично, при посещении центра занятости;

через единый государственный портал электронных услуг или мобильное приложение «Дія»;

Размер пособия по безработице для каждого человека определяется индивидуально, но при действии военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размер минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января календарного года. В 2023-м — это 6700 грн. Для определения ориентировочного размера помощи вы можете воспользоваться соответствующей услугой чат-бота в Telegram

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Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного, и в период действия военного положения его продолжительность не может превышать 90 календарных дней. В то же время для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней.

Если внутренне перемещенное лицо или лицо, находящееся на территориях, на которых ведутся боевые действия, и у которого не разорваны трудовые отношения (кроме лиц, являвшихся руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также лиц, занимающих выборные должности), имеет желание получить статус зарегистрированного безработного, оно имеет право прекратить трудовой договор в одностороннем порядке путем подачи соответствующего заявления на имя работодателя в центр занятости. Датой прекращения трудовых отношений будет считаться дата, следующая за датой подачи такого заявления.

Предоставление грантов для создания или развития собственного дела

В рамках реализации правительственного проекта «єРобота» служба занятости сопровождает две грантовые программы, которыми могут воспользоваться и ВПЛ:

«Собственное дело» — размер микрогрантов составляет от 50 до 250 тысяч гривен;

Грант для ветеранов — предусматривает три варианта предоставления грантов на суммы, которые не могут превышать 250 тысяч гривен, 500 тысяч гривен и 1 миллион гривен соответственно.

Полный список программ здесь

Главным условием получения грантов является создание новых рабочих мест. Подача заявок происходит исключительно через Портал «Дія». К заявлению обязательно прилагается бизнес-план по созданию нового или развитию уже действующего бизнеса. Решение о предоставлении грантов принимает Государственный центр занятости. После проверки на соответствие требованиям и согласования бизнес-проекта грантовые средства перечисляются на отдельный счет заявителя в уполномоченном банке.

В течение трех лет предприниматель возвращает полученную сумму средств путем уплаты налогов и сборов, прежде всего, за трудоустроенных работников.

Об особенностях программы гранта для ветеранов и ее отличиях от «Собственного дела» можно узнать здесь

Использовать грант в полном объеме и создать новые рабочие места необходимо в течение 6 месяцев с даты получения средств на счет.

Предоставление работодателям компенсаций за трудоустройство ВПЛ

Служба занятости предлагает следующие программы компенсаций работодателям за трудоустройство ВПЛ:

Компенсация на оплату труда за трудоустроенных зарегистрированных безработных из числа внутренне перемещенных лиц — оплачивается при трудоустройстве зарегистрированных безработных из числа ВПЛ по направлению центра занятости на условиях срочных трудовых договоров и сохранения гарантий занятости таких лиц в течение периода, превышающего продолжительность выплат в 2 раза.

Компенсация расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине — оплачивается за каждое трудоустроенное лицо из числа ВПЛ на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству, которым обеспечено трудоустройство такого лица с размером заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы.

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