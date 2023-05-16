Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело» — Finance.ua

Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело» Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело»

Правительство предоставит микрогранты на сумму 77 млн грн для поддержки создания и развития бизнеса 323 украинцам по программе «Собственное дело» в шестой волне подачи заявлений. С начала 2023 года микрогранты уже были предоставлены 1555 предпринимателям.

По словам заместителя Министра экономики Украины Татьяны Бережной, «в целом с начала 2023 года микрогранты получат 1555 украинцев на почти 370 млн грн. В процессе реализации своих бизнес-проектов они создадут 3400 рабочих мест, ведь одним из ключевых условий предоставления микрогранта является создание предпринимателем 1−2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта».

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Отмечается, что большинство предпринимателей, получивших микрогранты, планируют использовать эти средства на приобретение необходимого оборудования для своего бизнеса. Наиболее популярными отраслями являются оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств — 96 человек, временное размещение и организация питания — 58 человек, а также перерабатывающая промышленность — 46 человек.

Как сообщает Минэкономики, в этом году программа «Собственное дело» имеет бюджет в размере 1,8 млрд грн, что позволит предоставить около 10 000 микрогрантов.

Справка Finance.ua:

согласно программе «Собственное дело», украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;

Грант можно использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов и аренды помещения. Эта программа доступна как опытным предпринимателям, так и новичкам;

условием предоставления гранта является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие гранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

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Фінансовий клуб По материалам:

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