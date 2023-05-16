Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело» — Finance.ua
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Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело»

Казна и Политика
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Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело»
Правительство направит еще 77 млн грн микрогрантов на программу «Собственное дело»
Правительство предоставит микрогранты на сумму 77 млн грн для поддержки создания и развития бизнеса 323 украинцам по программе «Собственное дело» в шестой волне подачи заявлений. С начала 2023 года микрогранты уже были предоставлены 1555 предпринимателям.
Об этом идет речь на сайте КМУ.
По словам заместителя Министра экономики Украины Татьяны Бережной, «в целом с начала 2023 года микрогранты получат 1555 украинцев на почти 370 млн грн. В процессе реализации своих бизнес-проектов они создадут 3400 рабочих мест, ведь одним из ключевых условий предоставления микрогранта является создание предпринимателем 1−2 новых рабочих мест в зависимости от суммы гранта».
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Отмечается, что большинство предпринимателей, получивших микрогранты, планируют использовать эти средства на приобретение необходимого оборудования для своего бизнеса. Наиболее популярными отраслями являются оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств — 96 человек, временное размещение и организация питания — 58 человек, а также перерабатывающая промышленность — 46 человек.
Как сообщает Минэкономики, в этом году программа «Собственное дело» имеет бюджет в размере 1,8 млрд грн, что позволит предоставить около 10 000 микрогрантов.

Справка Finance.ua:

  • согласно программе «Собственное дело», украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;
  • Грант можно использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов и аренды помещения. Эта программа доступна как опытным предпринимателям, так и новичкам;
  • условием предоставления гранта является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие гранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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