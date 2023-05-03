Собственное дело: более 1200 украинцев получат гранты на предпринимательство — Finance.ua

Собственное дело: более 1200 украинцев получат гранты на предпринимательство Сегодня 09:05

Собственное дело: более 1200 украинцев получат гранты на предпринимательство

По итогам пяти волн программы «Собственное дело» более 1200 украинцев получат с начала 2023 г. грант от государства на начало или развитие собственного бизнеса на общую сумму почти 300 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на замминистра Татьяну Бережную.

«В целом с начала года по итогам пяти волн 1232 предпринимателя получат микрогранты на развитие своего бизнеса почти на 300 млн грн. Будут созданы десятки новых предприятий, действующие увеличат мощность, откроют новые направления производства, более 2 600 работников смогут получить работу на новых рабочих местах», — отметила представитель министерства.

Бережная уточнила, что среди получателей грантов пятой волны — 52% женщин и 48% мужчин, 80% победителей имеют высшее образование. Больше всего из Львовской (46 человек), Киевской (32), Ровенской (30), Винницкой (22), Тернопольской (21) областей и города Киева (43 человека).

Самыми популярными сферами, в которых будут работать украинцы, являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 94 человека; временное размещение и организация питания — 61; перерабатывающая промышленность — 47 человек.

Как сообщалось, проект «єРобота» был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает в себя несколько грантовых программ, в частности, программу микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса.

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Укрінформ По материалам:

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