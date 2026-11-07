0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Disney планирует уволить тысячи работников, чтобы сократить расходы на 20%

Мир
68
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Disney планирует уволить тысячи работников, чтобы сократить расходы на 20%
Disney планирует уволить тысячи работников, чтобы сократить расходы на 20%
Американская компания Walt Disney готовится к новому масштабному сокращению персонала. Компания планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, чтобы снизить ежегодные расходы на 20%.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники.

Какие подразделения Disney попадут под сокращение

Ожидается, что увольнения в первую очередь будут направлены на киностудию, телеканалы, а также тематические парки. В то же время сэкономленные средства инвестируют в производство фильмов, круизный бизнес и технологии среди прочего — о каких именно технологиях идет речь неизвестно, но можно предположить определенное влияние ИИ.
Компания пообещала увеличить скорректированную прибыль на акцию на двузначный процент в текущем финансовом году. Представитель Disney отказался от комментариев по поводу потенциальных увольнений.

Сколько работников уже сократила Disney

За последние годы Disney уже сократила расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи рабочих мест — в частности, в подразделениях ABC, Pixar, ESPN, киностудии и развлекательного бизнеса.
К концу прошлого финансового года в компании работало около 231 000 человек по всему миру.
Аналогичные изменения происходят в Netflix, Sony Pictures Entertainment, Skydance и Warner Bros. Компании сокращают рабочие места на фоне падения доходов от традиционного телевидения и замедления роста подписчиков. Кроме того, им приходится активнее конкурировать за зрителей соцсетями и онлайн-видеоплатформами, которые все активнее инвестируют в длинные форматы.
По материалам:
mezha.media
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems