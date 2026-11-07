Disney планирует уволить тысячи работников, чтобы сократить расходы на 20%

Американская компания Walt Disney готовится к новому масштабному сокращению персонала. Компания планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, чтобы снизить ежегодные расходы на 20%.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники.

Какие подразделения Disney попадут под сокращение

Ожидается, что увольнения в первую очередь будут направлены на киностудию, телеканалы, а также тематические парки. В то же время сэкономленные средства инвестируют в производство фильмов, круизный бизнес и технологии среди прочего — о каких именно технологиях идет речь неизвестно, но можно предположить определенное влияние ИИ.

Компания пообещала увеличить скорректированную прибыль на акцию на двузначный процент в текущем финансовом году. Представитель Disney отказался от комментариев по поводу потенциальных увольнений.

Сколько работников уже сократила Disney

За последние годы Disney уже сократила расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи рабочих мест — в частности, в подразделениях ABC, Pixar, ESPN, киностудии и развлекательного бизнеса.

К концу прошлого финансового года в компании работало около 231 000 человек по всему миру.