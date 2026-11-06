Старое кольцо, пролежавшее в ящике, продали более чем за 2 миллиона фунтов (фото)

За годы работы специалистам аукционного дома Christie’s приходилось сталкиваться с самыми изысканными драгоценными камнями мира.

Однако, по словам руководителя ювелирного направления компании Макса Фосетта, особый интерес представляют неожиданные находки, когда настоящими кладами оказываются давно забытые вещи, пишет 24tv.ua.

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История

Одна из таких историй началась еще в 2007 году, когда в лондонский отдел позвонила женщина, увидевшая в газете объявление об оценке украшений.

Она рассказала о бриллиантовом кольце, пролежавшем в ящике полвека, и призналась, что ничего не знает ни о его происхождении, ни о возможной стоимости.

Описание предмета настолько заинтересовало экспертов, что один из старших специалистов сразу отправился в Шотландию. В скромном доме владелицы он лично осмотрел кольцо и быстро понял: перед ним действительно исключительный экземпляр.

Выяснилось, что это фантазийный серовато-голубой бриллиант в 7,81 карата. Клиентка не поверила, когда мы оценили его в 300−400 тысяч фунтов стерлингов.

За сколько продали

Лот выставили на аукцион, где камень продали за 2,596 миллиона фунтов стерлингов, то есть в более чем шесть раз дороже верхней границы начальной оценки.

По словам представителя компании, женщина была очень довольна результатом, хотя и сожалела, что не обратилась к специалистам раньше.

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