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Старое кольцо, пролежавшее в ящике, продали более чем за 2 миллиона фунтов (фото)

Мир
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Старое кольцо, пролежавшее в ящике, продали более чем за 2 миллиона фунтов (фото)
Старое кольцо, пролежавшее в ящике, продали более чем за 2 миллиона фунтов (фото)
За годы работы специалистам аукционного дома Christie’s приходилось сталкиваться с самыми изысканными драгоценными камнями мира.
Однако, по словам руководителя ювелирного направления компании Макса Фосетта, особый интерес представляют неожиданные находки, когда настоящими кладами оказываются давно забытые вещи, пишет 24tv.ua.

История

Одна из таких историй началась еще в 2007 году, когда в лондонский отдел позвонила женщина, увидевшая в газете объявление об оценке украшений.
Она рассказала о бриллиантовом кольце, пролежавшем в ящике полвека, и призналась, что ничего не знает ни о его происхождении, ни о возможной стоимости.
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Описание предмета настолько заинтересовало экспертов, что один из старших специалистов сразу отправился в Шотландию. В скромном доме владелицы он лично осмотрел кольцо и быстро понял: перед ним действительно исключительный экземпляр.
Выяснилось, что это фантазийный серовато-голубой бриллиант в 7,81 карата. Клиентка не поверила, когда мы оценили его в 300−400 тысяч фунтов стерлингов.

За сколько продали

Лот выставили на аукцион, где камень продали за 2,596 миллиона фунтов стерлингов, то есть в более чем шесть раз дороже верхней границы начальной оценки.
По словам представителя компании, женщина была очень довольна результатом, хотя и сожалела, что не обратилась к специалистам раньше.
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Ранее мы писали о портрете Густава Климта: рекорд современного искусства на аукционе.
Также писали, какие украшения не потеряют в цене через 10 лет. В экономике существует термин «safe haven», что означает тихая гавань, золото является главным символом этого. С точки зрения финансов, покупка бижутерии, даже очень дорогой и брендовой — чистые расходы. Через 10 лет такие изделия обычно превращаются в металлолом, не имеющий перепродажной стоимости, поскольку неблагородные металлы окисляются, а напыление стирается.
Как перевозить золото и другие драгоценные металлы через границу, мы рассказывали в этой статье — Как перевозить золото и другие драгоценные металлы через границу.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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