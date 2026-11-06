Какие налоги платят компании в Германии и Испании

В разных странах действуют льготные режимы для малого бизнеса, стартапов и отдельных отраслей.

Finance.ua рассмотрел в статье не только ставки налога на прибыль, но и всю основную структуру налоговой нагрузки — от стоимости работника и НДС до налогообложения дивидендов и доступных льгот.

Германия

Германия — хороший пример того, почему одна ставка CIT не дает полной картины. Федеральная ставка корпоративного налога составляет 15%.

Дополнительно на сумму этого налога начисляется солидарный сбор в размере 5,5%. Итого корпоративный налог и солидарный сбор дают около 15,8% налогооблагаемой прибыли.

Но есть еще Gewerbesteuer — торговый налог, устанавливаемый муниципалитетами. Его ставка зависит от конкретного города. Базовая ставка составляет 3,5%, после чего она умножается на муниципальный коэффициент. Именно поэтому в Германии нет единой общенациональной совокупной ставки корпоративного налога.

За данным Germany Trade & Invest, средняя корпоративная нагрузка составляет около 30%, хотя конкретная ставка зависит от месторасположения компании.

Дивиденды в Германии

Для частного акционера стандартное обложение распределенной прибыли предусматривает 25% налога на капитальный доход. На этот налог также начисляется солидарный сбор, поэтому эффективная стандартная ставка составляет 26, 375%.

Если для простоты взять 100 евро прибыли и использовать совокупную корпоративную нагрузку около 30%: 100 евро — 30 евро корпоративных налогов — 70 евро после корпоративного налогообложения — 18,46 евро налога на дивиденды — 51,54 евро у владельца.

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В этой упрощенной модели суммарная нагрузка составляет около 48,5%. Но это именно модель для иллюстрации. Реальный результат зависит от муниципалитета, статуса собственника, структуры владения и применимых международных правил.

Испания

В Испании общая ставка корпоративного налога в 2026 году составляет 25%. Однако для малого бизнеса действуют более низкие ставки.

Для микропредприятий с чистым оборотом за предыдущий период менее 1 млн евро 2026 года применяется:

19% на первые 50 тыс. евро налогооблагаемой базы;

21% на часть базы более 50 тыс. евро.

Для предприятий, которые отвечают критериям режима компаний уменьшенного размера, ставка 2026 года составляет 23%. Для вновь созданных компаний и стартапов предусмотрена ставка 15% при условии соответствия требованиям соответствующих режимов. Поэтому для малого бизнеса фраза «в Испании налог на прибыль — 25%» будет неполной.

Дивиденды в Испании

Для физического лица дивиденды входят в доходы от сбережений и облагаются налогом по прогрессивной шкале:

19% - первые 6 тыс. евро;

21% - от 6 тыс. до 50 тыс. евро;

23% - от 50 тыс. до 200 тыс. евро;

27% - от 200 тыс. до 300 тыс. евро;

30% - более 300 тыс. евро.

Для нерезидента без постоянного представительства общая ставка удержания с дивидендов составляет 19%, но налоговое соглашение может его уменьшать.

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