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Как будут расти зарплаты украинцев в 2026−2028 годах — прогноз Нацбанка

Личные финансы
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Чистый отток населения в 2026-2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно
Чистый отток населения в 2026-2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно
В 2026 году средняя зарплата в Украине продолжит расти. По прогнозу Национального банка Украины, номинальные зарплаты увеличатся на 21,4%, а реальные, то есть с учетом инфляции, на 11,4%. В 2027—2028 годах темпы роста настоящих доходов замедлятся до 4−5% в год.
Об этом говорит Инфляционный отчет Национального банка за октябрь 2026 года.

Зарплаты продолжат расти

Одним из факторов инфляционного давления будут оставаться дисбалансы на рынке труда. Несмотря на ослабление спроса бизнеса на работников из-за значительных разрушений, дефицит рабочей силы будет сохраняться. Основными причинами будут миграция и мобилизация.
Эти структурные факторы будут ограничивать предложение рабочей силы даже при снижении спроса на него. В результате предприятия и дальше будут вынуждены увеличивать затраты на оплату труда.
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По прогнозу НБУ, в 2026 году номинальные зарплаты вырастут на 21,4%, а реальные на 11,4%.
При этом темпы роста реальных доходов будут опережать повышение производительности труда. На последнюю негативно повлияют разрушения производственных мощностей в результате российских атак. Такая ситуация будет поддерживать разрыв между реальными зарплатами и производительностью труда, а также усиливать давление на производственные затраты предприятий.

Как будут меняться зарплаты в 2027—2028 годах

Начиная с первого квартала 2027 года инфляционное давление будет постепенно ослабевать. Этому будут способствовать исчерпание вторичных эффектов от удорожания топлива, замедление роста зарплат из-за более слабого спроса на рабочую силу и сдержанная экономическая активность.
Давление со стороны рынка труда несколько снизится из-за снижения спроса на работников. По прогнозу НБУ, в 2027—2028 годах реальные зарплаты будут расти на 4−5% каждый год.
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Тем не менее, дефицит квалифицированных кадров будет оставаться актуальной проблемой. Ситуация на рынке труда будет постепенно улучшаться по мере снижения рисков безопасности, прекращения выезда украинцев за границу и начала возвращения мигрантов.
В прогнозе НБУ предполагается, что чистый отток населения в 2026—2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно. В то же время в 2028 году допускается чистый возврат мигрантов (около 0,1 млн человек) по мере уменьшения рисков безопасности и улучшения экономической ситуации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаДоходыПерсональные финансыНБУ
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