Чистый отток населения в 2026-2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно

В 2026 году средняя зарплата в Украине продолжит расти. По прогнозу Национального банка Украины, номинальные зарплаты увеличатся на 21,4%, а реальные, то есть с учетом инфляции, на 11,4%. В 2027—2028 годах темпы роста настоящих доходов замедлятся до 4−5% в год.

Об этом говорит Инфляционный отчет Национального банка за октябрь 2026 года.

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Зарплаты продолжат расти

Одним из факторов инфляционного давления будут оставаться дисбалансы на рынке труда. Несмотря на ослабление спроса бизнеса на работников из-за значительных разрушений, дефицит рабочей силы будет сохраняться. Основными причинами будут миграция и мобилизация.

Эти структурные факторы будут ограничивать предложение рабочей силы даже при снижении спроса на него. В результате предприятия и дальше будут вынуждены увеличивать затраты на оплату труда.

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По прогнозу НБУ, в 2026 году номинальные зарплаты вырастут на 21,4%, а реальные на 11,4%.

При этом темпы роста реальных доходов будут опережать повышение производительности труда. На последнюю негативно повлияют разрушения производственных мощностей в результате российских атак. Такая ситуация будет поддерживать разрыв между реальными зарплатами и производительностью труда, а также усиливать давление на производственные затраты предприятий.

Как будут меняться зарплаты в 2027—2028 годах

Начиная с первого квартала 2027 года инфляционное давление будет постепенно ослабевать. Этому будут способствовать исчерпание вторичных эффектов от удорожания топлива, замедление роста зарплат из-за более слабого спроса на рабочую силу и сдержанная экономическая активность.

Давление со стороны рынка труда несколько снизится из-за снижения спроса на работников. По прогнозу НБУ, в 2027—2028 годах реальные зарплаты будут расти на 4−5% каждый год.

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Тем не менее, дефицит квалифицированных кадров будет оставаться актуальной проблемой. Ситуация на рынке труда будет постепенно улучшаться по мере снижения рисков безопасности, прекращения выезда украинцев за границу и начала возвращения мигрантов.