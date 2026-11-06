При каких условиях возможен перевод военнослужащих
Согласно решению Главнокомандующего ВСУ от 31 октября 2026 года, командующим видам и родам войск (сил), а также руководителям органов военного управления поручили обеспечить соблюдение требований законодательства при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам.
Это касается военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Перевод возможен на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей.
Кого еще будут касаться изменения
Аналогичные обращения с просьбой обеспечить военнослужащим возможность проходить службу ближе к месту жительства ребенка, Офис Военного омбудсмана направил в Государственную пограничную службу Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.
«Ожидаем от них также решение об урегулировании этого вопроса», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении 28 октября. При рассмотрении документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка № 1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих. Первоначально речь шла об увеличении минимального размера выплат не менее чем на 20%. Однако при обсуждении этого предложения возникли разногласия с Министерством финансов.