Военнослужащие, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут перевестись в воинские части по месту жительства детей или в ближайшую возможную местность.

Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана.

При каких условиях возможен перевод военнослужащих

Согласно решению Главнокомандующего ВСУ от 31 октября 2026 года, командующим видам и родам войск (сил), а также руководителям органов военного управления поручили обеспечить соблюдение требований законодательства при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам.

Это касается военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Перевод возможен на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей.

Кого еще будут касаться изменения

Аналогичные обращения с просьбой обеспечить военнослужащим возможность проходить службу ближе к месту жительства ребенка, Офис Военного омбудсмана направил в Государственную пограничную службу Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.

«Ожидаем от них также решение об урегулировании этого вопроса», — сообщили в ведомстве.