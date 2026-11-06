Казахстан, Грузия и Армения ужесточают ограничения для россиян

Бывшие республики ссср усиливают проверки и ограничивают доступ граждан россии к финансовым услугам, покупке автомобилей и недвижимости.

Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.

«Бывшие республики ссср все чаще отказывают россиянам в привычных жизненных вопросах из-за рисков попасть во вторичные международные санкции. Речь идет, в частности, о покупке авто и недвижимости — привычная для граждан рф схема с оформлением покупок на «местного товарища» становится недоступной для участников", — говорится в сообщении.

В частности, по имеющейся информации в Казахстане автодилеры ряда известных брендов начали отказывать покупателям с российскими паспортами из-за страха потерять выгодные контракты в будущем и из-за вторых западных санкций. Речь идет о Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus.

«В Грузии похожа картина на рынке недвижимости: министерство юстиции страны выдало банкирам негласные инструкции по блокированию крупных сделок для россиян без объяснения причин. Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении по рекомендациям западных партнеров вводят автоматическую систему отслеживания перепродаж. авто или коммерческой недвижимости оформлялась на местного жителя, а затем переписывалась на покупателя из России», — говорится в сообщении

По информации разведки, новая система мониторинга позволит местным банкам при подготовке «скорой сделки» по перепродаже сразу блокировать счета местных продавцов.