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Казахстан, Грузия и Армения ужесточают ограничения для россиян

Мир
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Казахстан, Грузия и Армения ужесточают ограничения для россиян
Казахстан, Грузия и Армения ужесточают ограничения для россиян
Бывшие республики ссср усиливают проверки и ограничивают доступ граждан россии к финансовым услугам, покупке автомобилей и недвижимости.
Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.
«Бывшие республики ссср все чаще отказывают россиянам в привычных жизненных вопросах из-за рисков попасть во вторичные международные санкции. Речь идет, в частности, о покупке авто и недвижимости — привычная для граждан рф схема с оформлением покупок на «местного товарища» становится недоступной для участников", — говорится в сообщении.
В частности, по имеющейся информации в Казахстане автодилеры ряда известных брендов начали отказывать покупателям с российскими паспортами из-за страха потерять выгодные контракты в будущем и из-за вторых западных санкций. Речь идет о Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus.
«В Грузии похожа картина на рынке недвижимости: министерство юстиции страны выдало банкирам негласные инструкции по блокированию крупных сделок для россиян без объяснения причин. Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении по рекомендациям западных партнеров вводят автоматическую систему отслеживания перепродаж. авто или коммерческой недвижимости оформлялась на местного жителя, а затем переписывалась на покупателя из России», — говорится в сообщении
По информации разведки, новая система мониторинга позволит местным банкам при подготовке «скорой сделки» по перепродаже сразу блокировать счета местных продавцов.
«Также банки Кыргызстана, Армении и Грузии под давлением пакетов антироссийских санкций резко ужесточили проверки в рамках процедур AML-комплаенса (Anti-Money Laundering). Они начали закрывать счета россиян или отказываться принимать переводы из россии, даже если они осуществляются от неподсанкционных посредников».
По материалам:
УНН
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