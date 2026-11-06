Словакия внедрит украинскую систему «єЧерга» на своей стороне границы
єЧергу планируют ввести на словацкой стороне границы
Какие направления сотрудничества предусматривает документ
- Цифровизация пересечения границы. Оценка возможностей внедрения системы єЧерга на словацкой стороне и обмен опытом цифровизации транспортных и таможенных процедур.
- Улучшение управления транспортными потоками. Обмен информацией, экспертизой и практиками организации пересечения границы для грузового и пассажирского транспорта.
- Экспертное сотрудничество. Налаживание регулярной коммуникации между ответственными учреждениями обеих стран для дальнейшей реализации договоренностей.
- Модернизация приграничной инфраструктуры. Совместная проработка решений для повышения пропускной способности пунктов пропуска и улучшения транспортного сообщения между странами.
- Общие инфраструктурные проекты. Поиск возможностей привлечения финансирования, в частности, при поддержке международных партнеров и соответствующих финансовых инструментов.
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