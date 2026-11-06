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Словакия внедрит украинскую систему «єЧерга» на своей стороне границы

Мир
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Церемония прошла с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Церемония прошла с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Украина и Словакия договорились проработать возможность внедрения украинской системы электронной очереди «єЧерга» на словацкой стороне общей границы.
Соответствующее Письмо о намерениях по сотрудничеству в модернизации пограничной инфраструктуры и внедрении цифровых решений подписали во время межправительственных консультаций двух стран, передает пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Церемония прошла с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

єЧергу планируют ввести на словацкой стороне границы

Одним из главных направлений сотрудничества станет оценка возможностей запуска украинской системы єЧерга на территории Словакии.
«Словакия станет первой страной, с которой мы официально закрепляем намерения по развитию и внедрению украинской системы єЧерга за пределами Украины. Это важный шаг к совместному управлению транспортными потоками по обе стороны границы. Наш опыт показывает, что электронная очередь является одним из самых эффективных инструментов для организации международных перевозок, ведь позволяет перевозчикам планировать пересечение границы, минимизировать физическое ожидание перед пунктом пропуска и делать более прогнозируемой логистику», — отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорта Украины Сергей Деркач.

Какие направления сотрудничества предусматривает документ

Согласно подписанному документу, Украина и Словакия планируют сосредоточиться на нескольких направлениях:
  • Цифровизация пересечения границы. Оценка возможностей внедрения системы єЧерга на словацкой стороне и обмен опытом цифровизации транспортных и таможенных процедур.
  • Улучшение управления транспортными потоками. Обмен информацией, экспертизой и практиками организации пересечения границы для грузового и пассажирского транспорта.
  • Экспертное сотрудничество. Налаживание регулярной коммуникации между ответственными учреждениями обеих стран для дальнейшей реализации договоренностей.
  • Модернизация приграничной инфраструктуры. Совместная проработка решений для повышения пропускной способности пунктов пропуска и улучшения транспортного сообщения между странами.
  • Общие инфраструктурные проекты. Поиск возможностей привлечения финансирования, в частности, при поддержке международных партнеров и соответствующих финансовых инструментов.
Следующим этапом станет оценка технических возможностей внедрения єЧерги и подготовка отдельного соглашения по условиям сотрудничества.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
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