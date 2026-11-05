Ryanair устроил распродажу дешевых авиабилетов: цены и направления
Направления и цены на билеты Ryanair
- Варшава — Афины (Греция) — 21 евро;
- Вроцлав — Валенсия (Испания) — 16 евро;
- Гданск — Прага (Чехия) — 15 евро;
- Краков — Мальта — 15 евро;
- Дюссельдорф — Порту (Португалия) — 14 евро;
- Берлин — Бари (Италия) — 22 евро.
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