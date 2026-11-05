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Ryanair устроил распродажу дешевых авиабилетов: цены и направления

Мир
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Ryanair
Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов на рейсы в ноябре и декабре 2026 года. В рамках акции можно найти предложения к популярным европейским направлениям по цене от 14 евро в одну сторону.
Среди доступных маршрутов — перелеты в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие страны.

Направления и цены на билеты Ryanair

Акция будет действовать до конца суток 5 декабря 2026 года. В то же время, количество мест по сниженным тарифам ограничено, поэтому самые дешевые билеты на популярные направления могут быстро закончиться.
Специальные цены распространяются на рейсы с 4 ноября по 21 декабря 2026 года. Среди доступных предложений:
  • Варшава — Афины (Греция) — 21 евро;
  • Вроцлав — Валенсия (Испания) — 16 евро;
  • Гданск — Прага (Чехия) — 15 евро;
  • Краков — Мальта — 15 евро;
  • Дюссельдорф — Порту (Португалия) — 14 евро;
  • Берлин — Бари (Италия) — 22 евро.
При планировании поездки следует учесть, что указанные тарифы предусматривают только перевозку небольшой ручной клади. Административный сбор в цену тоже не включен.
Без дополнительной оплаты пассажир может взять на борт одну маленькую сумку, рюкзак либо сумку для ноутбука. Ее размеры не должны превышать 40×30×20 см.
Ранее мы сообщали, что с 10 ноября авиакомпания Ryanair будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до отправки рейса вместо нынешних 40 минут.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Novyny.live
АвиабилетыRyanairПутешествия
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