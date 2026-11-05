Ryanair устроил распродажу дешевых авиабилетов: цены и направления

Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу авиабилетов на рейсы в ноябре и декабре 2026 года. В рамках акции можно найти предложения к популярным европейским направлениям по цене от 14 евро в одну сторону.

Среди доступных маршрутов — перелеты в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие страны.

Направления и цены на билеты Ryanair

Акция будет действовать до конца суток 5 декабря 2026 года. В то же время, количество мест по сниженным тарифам ограничено, поэтому самые дешевые билеты на популярные направления могут быстро закончиться.

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Специальные цены распространяются на рейсы с 4 ноября по 21 декабря 2026 года. Среди доступных предложений:

Варшава — Афины (Греция) — 21 евро;

Вроцлав — Валенсия (Испания) — 16 евро;

Гданск — Прага (Чехия) — 15 евро;

Краков — Мальта — 15 евро;

Дюссельдорф — Порту (Португалия) — 14 евро;

Берлин — Бари (Италия) — 22 евро.

При планировании поездки следует учесть, что указанные тарифы предусматривают только перевозку небольшой ручной клади. Административный сбор в цену тоже не включен.

Без дополнительной оплаты пассажир может взять на борт одну маленькую сумку, рюкзак либо сумку для ноутбука. Ее размеры не должны превышать 40×30×20 см.