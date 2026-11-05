российские власти впервые за длительное время готовятся к продаже пакета акций крупной государственной компании, пытаясь найти средства для покрытия колоссального дефицита федерального бюджета. В этом году дыра в российской казне достигает 89,2 миллиарда долларов (7,3 триллиона рублей), а в последующие три года суммарно превысит еще 183,3 миллиарда долларов (более 15 триллионов рублей).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Ведомство уже объявило о старте отбора организаторов для продажи 7,8% акций «Совкомфлота» — крупнейшей судоходной компании россии и ключевого оператора танкеров «теневого флота».

Государству сейчас принадлежит 82,8% активов перевозчика, то есть на торги будет выставлена ​​примерно десятая часть государственной доли. До полномасштабного вторжения компания владела крупнейшим в мире флотом среднетоннажных танкеров класса Aframax, а также десятью ледоколами.

Сколько планирует выручить Кремль и куда пойдут деньги

Рыночная стоимость выставленного пакета оценивается в 183,4 миллиона долларов (около 15 миллиардов рублей). В то же время аналитики рынка указывают, что реальная сумма выручки может оказаться ниже из-за необходимости предоставлять дисконт инвесторам.

Кроме того, сейчас в свободном обращении находится лишь 16% акций предприятия, поэтому выброс нового пакета на биржу может обрушить котировки, или же государство будет искать непубличного покупателя вне торгов.

Все полученные деньги пойдут на финансирование бюджета, где военные расходы на следующий год возрастут до 209 миллиардов долларов (17,1 триллиона рублей), что составляет более 35% всех государственных расходов и на треть превышает показатели текущего года.

Несмотря на три повышения налогов за последние три года, плановый дефицит бюджета в следующем году заложен на уровне 66 миллиардов долларов (5,4 триллиона рублей), в 2028 году — 62,3 миллиарда долларов (5,1 триллиона рублей), а в 2029 году — 63,5 миллиарда долларов (5,2 триллиона рублей).

Ранее, в мае, из-за финансовых затруднений Кремль пытался продать 25% авиакомпании «Аэрофлот», однако из-за обвала индекса Московской биржи до десятилетних минимумов и падения стоимости акций авиаперевозчика более чем вдвое (до уровня около 0,45 доллара за штуку) приватизацию пришлось отложить.