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Где в Польше лучше всего жить: рейтинг городов с высоким качеством жизни

Мир
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Варшава, Польша
Варшава, Польша
В Польше сравнили качество жизни в 2479 муниципалитетах и ​​составили два рейтинга — по экспертным критериям и предпочтениям жителей. Результаты оказались разными: лидером первого стал Минск-Мазовецкий, а второго — Варшава.
Об этом пишет inpoland.
Анализ подготовили компании Algolytics Technologies и SW Research Agency. Они сформировали два отдельных рейтинга, использовав разные критерии оценки. Один отражает экспертную оценку условий жизни, другой — то, насколько они соответствуют ожиданиям и предпочтениям жителей.

Какие города Польши возглавили рейтинг качества жизни

В экспертном рейтинге первое место занял Минск-Мазовецкий в Мазовецком воеводстве. Город сохраняет лидерство уже второй год.
В первую пятерку также вошли:
  • Иновроцлав — Куявско-Поморское воеводство;
  • Пабьянице — Лодзинское воеводство;
  • Хойнице — Поморское воеводство;
  • Седльце — Мазовецкое воеводство.
Результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели качества жизни не являются исключительным преимуществом крупных городов. В верхней части экспертного рейтинга преобладают города среднего размера и уездные центры. При этом ни один из воеводских центров не попал в первую десятку.
Другая картина сложилась в рейтинге, построенном на предпочтениях жителей. Здесь победила Варшава. В пятерку лидеров также вошли:
  • Сопот,
  • Краков,
  • Познань,
  • Гданьск.

Почему оценки экспертов и жителей отличаются

Разница между двумя рейтингами объясняется тем, что их авторы по-разному определяли важность отдельных критериев.
В экспертной оценке больший вес имели, в частности, состояние природной среды и качество образования. В рейтинге по предпочтениям жильцов более важными оказались экономические условия и доступность услуг.
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В обоих оценках значительную роль играют возможность получить медицинскую помощь, доступ к школам, транспорту и повседневным сервисам. На комфорт жизни влияет то, насколько легко добраться до больницы, учебного заведения или места работы. Особенно ощутимы проблемы становятся в населенных пунктах, где не хватает необходимой инфраструктуры, а общественный транспорт работает недостаточно эффективно.
Исследование также выявило заметные отличия между регионами Польши. Лучшие условия жизни зафиксировали в Силезском воеводстве. Высокие результаты показали Великопольское воеводство и южные регионы страны.
Самые низкие показатели продемонстрировало Подляское воеводство. Худшие условия также были зафиксированы на северо-востоке Польши, в Западнопоморском и Люблинском воеводствах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Польша
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