Где в Польше лучше всего жить: рейтинг городов с высоким качеством жизни

В Польше сравнили качество жизни в 2479 муниципалитетах и ​​составили два рейтинга — по экспертным критериям и предпочтениям жителей. Результаты оказались разными: лидером первого стал Минск-Мазовецкий, а второго — Варшава.

Об этом пишет inpoland

Анализ подготовили компании Algolytics Technologies и SW Research Agency. Они сформировали два отдельных рейтинга, использовав разные критерии оценки. Один отражает экспертную оценку условий жизни, другой — то, насколько они соответствуют ожиданиям и предпочтениям жителей.

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Какие города Польши возглавили рейтинг качества жизни

В экспертном рейтинге первое место занял Минск-Мазовецкий в Мазовецком воеводстве. Город сохраняет лидерство уже второй год.

В первую пятерку также вошли:

Иновроцлав — Куявско-Поморское воеводство;

Пабьянице — Лодзинское воеводство;

Хойнице — Поморское воеводство;

Седльце — Мазовецкое воеводство.

Результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели качества жизни не являются исключительным преимуществом крупных городов. В верхней части экспертного рейтинга преобладают города среднего размера и уездные центры. При этом ни один из воеводских центров не попал в первую десятку.

Другая картина сложилась в рейтинге, построенном на предпочтениях жителей. Здесь победила Варшава. В пятерку лидеров также вошли:

Сопот,

Краков,

Познань,

Гданьск.

Почему оценки экспертов и жителей отличаются

Разница между двумя рейтингами объясняется тем, что их авторы по-разному определяли важность отдельных критериев.

В экспертной оценке больший вес имели, в частности, состояние природной среды и качество образования. В рейтинге по предпочтениям жильцов более важными оказались экономические условия и доступность услуг.

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В обоих оценках значительную роль играют возможность получить медицинскую помощь, доступ к школам, транспорту и повседневным сервисам. На комфорт жизни влияет то, насколько легко добраться до больницы, учебного заведения или места работы. Особенно ощутимы проблемы становятся в населенных пунктах, где не хватает необходимой инфраструктуры, а общественный транспорт работает недостаточно эффективно.

Исследование также выявило заметные отличия между регионами Польши. Лучшие условия жизни зафиксировали в Силезском воеводстве. Высокие результаты показали Великопольское воеводство и южные регионы страны.