Монако и еще три страны исключили из «серого списка» отмывание денег

Решение FATF по серому списку стран в 2026 году

Монако исключили из списка стран, находящихся под усиленным мониторингом международной организации по борьбе с отмыванием денег. Такое решение стало результатом реформ в финансовом секторе княжества. Из списка также исключили Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар.

Об этом сообщает Bloomberg.

Парижская Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) признала, что Монако достигло достаточного прогресса в устранении недостатков системы противодействия отмыванию средств. В результате княжество исключили из так называемого серого списка. В него Монако был внесен в июне 2024 года.

Что означает исключение из списка FATF

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что это решение должно облегчить проведение внутренних и международных платежей, а также доступ к услугам иностранных банков.

Министр финансов Демократической Республики Конго Дуду Фвамба Ликунде Ли-Ботаи отметил, что исключение из списка поможет снизить расходы и препятствия во время трансграничных операций для конголезских банков, компаний и граждан. По его словам, это также должно укрепить доверие инвесторов.

На фоне этой новости болгарский фондовый индекс SOFIX, в который входят ведущие компании страны, поднялся до 2120 пунктов. По данным Bloomberg, это сделало его самым лучшим по динамике среди основных фондовых индексов мира с начала года.

Министр экономики, финансов и бюджета Кот-д'Ивуара Адама Кулибали подчеркнул, что исключение из списка будет иметь важное значение для населения, поскольку финансовые операции станут проще. Он также ожидает, что это поспособствует повышению конкурентоспособности экономики страны.

Почему Монако попало в серый список

Для Монако исключение из списка явилось важным результатом после критики за устаревшую систему выявления подозрительных финансовых операций и недостаточное внимание к стратегическому противодействию отмыванию денег.

Княжество на побережье Средиземного моря давно привлекает богатейших людей мира благодаря отсутствию налога на доходы физических лиц.

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Последствия пребывания в сером списке экономики страны сложно оценить количественно. В то же время, по словам государственного министра Монако Кристофа Мирмана, это привело к замедлению некоторых денежных переводов и инвестиционных операций.