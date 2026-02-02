ЕС признал россию страной с высоким риском отмывания денег Сегодня 09:14

Попадание России в «черный список» существенно ограничивает возможности обходить санкции.

Решение Европейского Союза о включении российской федерации в список третьих стран с высоким риском в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) вступило в силу. Это означает усиление финансового контроля над всеми операциями, связанными с рф, на территории ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Когда и как вступило в силу решение

Речь идет о Делегированном регламенте Европейской Комиссии от 3 декабря 2025 года, которым рф внесли в список стран с системными недостатками в сфере AML/CFT. Документ вступил в силу 29 января 2026 года в соответствии с процедурами права Европейского Союза.

Поскольку в установленные сроки ни одно государство-член ЕС и Европейский Парламент не выдвинули возражений, регламент начал действовать автоматически без дополнительных согласований.

Читайте также россия продолжает захватывать иностранные бизнесы

Позиция Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал решение принципиальным шагом для усиления финансовой безопасности ЕС и международной финансовой системы.

По его словам, включение рф в «черный список» существенно ограничивает возможности россии обходить санкции, отмывать средства и финансировать вооруженную агрессию. Украина поблагодарила Европейскую Комиссию, государства-члены ЕС и Европейский парламент за скоординированную позицию и поддержку.

Что это значит на практике

Включение рф в список стран с высоким риском означает обязательное применение усиленных мер финансовой проверки ко всем операциям, связанным с россией в ЕС. К ним, в частности, относятся:

углубленная идентификация клиентов и конечных бенефициаров;

подробный анализ источников происхождения денежных средств и состояния;

усиленный мониторинг финансовых транзакций.

Такие требования значительно усложняют доступ юридических и физических лиц из рф к финансовой системе Евросоюза и усиливают финансовую изоляцию государства-агрессора.

Читайте также ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии

Контекст и последующие решения

Европейская Комиссия обновляет перечень третьих стран с высоким риском регулярно — в среднем один-два раза в год, а также при появлении новых данных.

При принятии решений учитываются:

выводы FATF;

результаты технических оценок Еврокомиссии;

общие риски стабильности финансовой системы ЕС.

В Минфине отмечают, что ключевой задачей остается сохранение поддержки государств-членов ЕС и Европейского Парламента в ходе предстоящих обновлений списка.

Министерство финансов Украины и продолжит работу с международными партнерами по недопущению использования мировой финансовой системы для финансирования агрессии российской федерации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.