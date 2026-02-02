ЕС признал россию страной с высоким риском отмывания денег
Решение Европейского Союза о включении российской федерации в список третьих стран с высоким риском в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) вступило в силу. Это означает усиление финансового контроля над всеми операциями, связанными с рф, на территории ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Когда и как вступило в силу решение
Речь идет о Делегированном регламенте Европейской Комиссии от 3 декабря 2025 года, которым рф внесли в список стран с системными недостатками в сфере AML/CFT. Документ вступил в силу 29 января 2026 года в соответствии с процедурами права Европейского Союза.
Поскольку в установленные сроки ни одно государство-член ЕС и Европейский Парламент не выдвинули возражений, регламент начал действовать автоматически без дополнительных согласований.
Читайте также
Позиция Украины
Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал решение принципиальным шагом для усиления финансовой безопасности ЕС и международной финансовой системы.
По его словам, включение рф в «черный список» существенно ограничивает возможности россии обходить санкции, отмывать средства и финансировать вооруженную агрессию. Украина поблагодарила Европейскую Комиссию, государства-члены ЕС и Европейский парламент за скоординированную позицию и поддержку.
Что это значит на практике
Включение рф в список стран с высоким риском означает обязательное применение усиленных мер финансовой проверки ко всем операциям, связанным с россией в ЕС. К ним, в частности, относятся:
- углубленная идентификация клиентов и конечных бенефициаров;
- подробный анализ источников происхождения денежных средств и состояния;
- усиленный мониторинг финансовых транзакций.
Такие требования значительно усложняют доступ юридических и физических лиц из рф к финансовой системе Евросоюза и усиливают финансовую изоляцию государства-агрессора.
Читайте также
Контекст и последующие решения
Европейская Комиссия обновляет перечень третьих стран с высоким риском регулярно — в среднем один-два раза в год, а также при появлении новых данных.
При принятии решений учитываются:
- выводы FATF;
- результаты технических оценок Еврокомиссии;
- общие риски стабильности финансовой системы ЕС.
В Минфине отмечают, что ключевой задачей остается сохранение поддержки государств-членов ЕС и Европейского Парламента в ходе предстоящих обновлений списка.
Министерство финансов Украины и продолжит работу с международными партнерами по недопущению использования мировой финансовой системы для финансирования агрессии российской федерации.
Поделиться новостью
Также по теме
Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію»
Биткоин упал ниже $80 000
В Украине впервые реализовали кейс налоговой медиации — ГНС и бизнес разрешили спор без суда
В 2025 году в банки, ликвидируемые ФГВФЛ, поступило почти 5 млрд грн: откуда деньги
ЕС признал россию страной с высоким риском отмывания денег
Где работают украинские предприниматели в Польше — данные аналитиков