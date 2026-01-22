россия продолжает захватывать иностранные бизнесы Сегодня 12:31

CanPack и Rockwool - среди компаний, активы которых были конфискованы россией

россия продолжает принудительно изымать иностранный бизнес, распространяя эту практику даже на компании, которые годами работали на местном рынке.

Об этом говорится в исследовании KSE

По данным KSE Institute, только в 2025 году российский рынок покинули 80 компаний, а с начала полномасштабного вторжения — 547 международных игроков.

Среди последних примеров — активы Rockwool и CanPack, а также окончательная потеря контроля иностранными владельцами над бизнесом Baring Vostok Capital Partners.

Новые случаи передачи активов под контроль рф

В середине января 2026 года активы датской Rockwool в россии были переданы в управление компаниям из рф на основании решений власти, принятых в конце 2025 года. Аналогичный сценарий применили и к польско-американской CanPack, производящей металлическую тару для напитков. Оба решения вступили в силу с 13 января 2026 года.

Читайте также российские обстрелы разрушили 8,5 ГВт энергомощностей в Украине

Отдельно KSE Institute обращает внимание на Baring Vostok Capital Partners — старейшую иностранную инвесткомпанию в россии, работавшую с 1990-х годов. Ее ранее конфискованный бизнес был реструктуризирован в российское юридическое лицо Ozon Holdings, что окончательно закрепило потерю контроля со стороны иностранных инвесторов.

Какие компании уходят из россии

В ноябре 2025 года финальный этап выхода с рынка начала российская «дочка» Citigroup — Citibank. Банк списал проблемные кредиты около тысячи клиентов в рамках сворачивания деятельности и объявил о полном прекращении работы в россии. Активы должны быть проданы финансовой группе Renaissance Capital, завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года.

Кто ушел с рынка в конце 2025 года

В октябре-декабре 2025 года KSE Institute зафиксировал 21 полный выход иностранных компаний из россии:

11 продаж бизнесов;

9 ликвидаций;

1 случай захвата активов.

Среди компаний, ликвидировавших бизнес, — Anecoop, Generix Group, Kronospan, Makrochem SA, Nokia, NSH Group, Rittal, Roland Corporation и METAProactive.

Среди продаж — выход ABB, Allianz, Amalva Group, Dentsu International, Grupo Antolín, Krewel Meuselbach, Teleperformance, TVH Parts NV, а также VLG. FILM, STO SE & Co. KGaA и Preiss-Daimler.

Общая картина: большинство бизнесов до сих пор остаются

По состоянию на январь 2026 года только 547 международных компаний, или 12,8%, полностью покинули россию. Около 32% находятся в процессе выхода или приостановили деятельность, в то время как более 55% иностранных компаний до сих пор работают на российском рынке.

Подробные данные о компаниях, их статусах и изменениях доступны на платформе LeaveRussia.

Ранее мы сообщали , что Европейская комиссия внесла россия в перечень стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.