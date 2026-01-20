российские обстрелы разрушили 8,5 ГВт энергомощностей в Украине Сегодня 17:20 — Энергетика

Обстрелы повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине.

российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в том числе тепло- и гидроэнергостанции.

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в «Украинском доме» в Давосе во вторник на полях Всемирного экономического форума, передает «Интерфакс-Украина».

«Многое из этого было восстановлено, а затем снова атаковано и разрушено, и это все повторяется», — отметил министр.

Соболев подчеркнул, что защитить энергомощности было бы значительно дешевле, чем их восстанавливать. Однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны для этого.

По его словам, для покрытия дефицита страна импортирует рекордный объем электроэнергии из Европы — 1,9 ГВт.

Последствия обстрелов в холодную зиму

Министр отметил, что обстрелы этой зимой, которая оказалась одной из самых холодных за многие годы, приводят к отключениям тысяч домов в Днепре, Запорожье и Киеве от электроэнергии, водоснабжения и отопления.

«Правительство пытается максимально обеспечить энергией население, но бизнесу она также нужна», — добавил он.

По словам Соболева, для прохождения тяжелой зимы в стране требуется оборудование, запасы которого уже исчерпаны. В настоящее время неотложные потребности оцениваются в $1 млрд и включают генерирующие мощности, мобильные подстанции, резервное оборудование.

В Украине уже работают генераторы общей мощностью более 1 ГВт, помогающие удерживать бизнесы. Однако в условиях сильных морозов их недостаточно, и стране требуются дополнительные ресурсы.

Напомним, в результате атаки на столицу в ночь на 20 января без тепла осталось 5635 многоэтажек. Около 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение после прошедшей атаки 9 января. По состоянию на вечер 19 января без тепла оставались всего 16 домов.

