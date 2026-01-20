У Києві перебої з електрикою, тисячі багатоповерхівок залишились без тепла
Внаслідок атаки на столицю без тепла залишились 5635 багатоповерхівок.
Як повідомив мер Віталій Кличко, майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вчорашній вечір без тепла залишалися всього 16 будинків.
Крім того, лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання.
У поліції Києва зазначили, що у Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку.
Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.
У Дарницькому районі пошкодженно вікна та паркан приватного будинку. В Деснянському — уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих.
Повідомляється, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої з електропостачанням, що змушує соціальні об’єкти переходити на автономний режим роботи, щоб забезпечити функціонування ключових послуг.
Жителі та підприємства лівого берега занурилися в черговий блекаут. Перебої зачіпають житлові райони та ключові інфраструктурні об’єкти, включно з закладами охорони здоров’я, освітніми організаціями та комунальними службами.
Також Кличко повідомив про те, що на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням після атаки на столицю.
Наслідки обстрілу все ще оцінюють фахівці. Деталі будуть відомі пізніше.
