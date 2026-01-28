0 800 307 555
Футуристический саудовский «город-линию» превратят в ИИ-датацентр

Технологии&Авто
0
Концепт футуристического "города-стены" Neom
Концепт футуристического "города-стены" Neom
Саудовская Аравия сворачивает финансово катастрофическое строительство футуристического города Neom и вместо него делает ставку на нечто более знакомое: крупный ИИ-датацентр.
Об этом пишет Toms Hardware.

Что известно о проекте Neom

По данным Financial Times, власти страны пересмотрели планы по урбанистической утопии. Не так давно проект рекламировался как город будущего без машин, дорог и с полным отказом от ископаемого топлива. Однако, по внутренним подсчетам, это был слишком амбициозный план. После аудита выяснилось, что строительство может затянуться на 55 лет и обойдется в $8,8 трлн, что в 25 раз больше, чем их годовой бюджет.
Neom изначально планировали как «город-линию» 170 км в длину, 500 м в высоту и 200 м в ширину. Там должны жить 9 млн человек на площади всего 34 км. Реализация проекта оказалась слишком сложной, учитывая другие потребности страны. Например, сейчас много денег нужно для подготовки к Expo и Чемпионату мира по футболу 2034 года. Поэтому проект сокращают и меняют из-за задержек, перерасходов и пересмотра бюджета.
Прототип Neom, который теперь переродится в датацентр
Прототип Neom, который теперь переродится в датацентр

Что будет вместо него

Теперь, по информации источников FT, наследник престола Мухаммед ибн Салман склоняется к проекту гораздо меньше. Вместо мегаполиса в пустыне, «линию» хотят превратить в датацентр обработки данных для искусственного интеллекта, фактически гигантский ИИ-хаб. Он должен стать ключевым узлом в стратегии Саудовской Аравии по развитию ИИ. В мае 2025 года страна получила 18 000 GPU от Nvidia для государственных вычислительных центров.
В комментарии для Financial Times представители Neom не отрицают информацию. Они заявили, что «постоянно пересматривают приоритеты» и движутся в соответствии с «экономической целесообразностью и стратегическими целями». Их слова фактически подтверждают смену курса.
Это может решить ключевую проблему с климатом. Саудовская Аравия входит в число стран, где почти все дата-центры расположены в зонах, непригодных для эффективного охлаждения. Из-за жары расходы на поддержку серверов резко возрастают. Именно поэтому близость «линии» к Красному морю рассматривается как ключевое преимущество. Ведь морская вода может использоваться для охлаждения.
