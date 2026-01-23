0 800 307 555
Эпоха ИИ: какие профессии будут иметь шестизначные зарплаты и спрос — мнения экспертов

Личные финансы
54
Какие профессии будуть иметь шестизначные зарплаты
Какие профессии будуть иметь шестизначные зарплаты
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сантехники, электрики и строители смогут получать «шестизначные зарплаты» благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые будут запускать и обучать искусственный интеллект.
Об этом пишет straitstimes.
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) грозит перевернуть рынки труда в странах мира, главный исполнительный директор Nvidia Йенсен Хуанг отверг долгосрочные опасения и заявил, что квалифицированные профессионально-технические работники сейчас испытывают растущий спрос.

Кто будет получать «шестизначные зарплаты»

Сантехники, электрики и строители смогут получать «шестизначные зарплаты» благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые запускают и обучают искусственному интеллекту, сказал он в интервью генеральному директору BlackRock Ларри Финку на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
Эта технология потребует сильнейшей перестройки инфраструктуры в истории, с триллионами долларов новых инвестиций, сказал Хуан.
«Мы наблюдаем достаточно значительный бум в этой области. Зарплаты выросли почти вдвое», — сказал он. «У каждого должна быть возможность хорошо зарабатывать. Для этого не нужно иметь степень доктора философии по компьютерным наукам».
Комментарии господина Хуанга перекликаются с замечаниями, сделанными в Давосе 20 января генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом, который похвалил работников за профессиональную подготовку и заявил, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест на местном уровне и в значительной степени устранит необходимость массовой иммиграции.
Генеральный директор Coreweave Майкл Интратор также затронул тему «физического» бума искусственного интеллекта на панели позже 21 января, описав потребность в растущем количестве сантехников, электриков и плотников.
Nvidia, ведущий производитель чипов, помогающих питать и запускать новейшие модели искусственного интеллекта, воспользовалась огромным спросом на строительство центров обработки данных.
Ранее Finance.ua писал, что ранее Finance.ua писал, что с момента появления ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года эксперты и руководители компаний на перебой предрекали, что генеративные модели ИИ приведут к потере большого количества рабочих мест. Однако новое исследование свидетельствует о том, что подобные ожидания были сильно завышены.
Фактически, процентное соотношение в каждой категории практически не изменилось, что говорит о том, что ИИ, по крайней мере, пока не играет никакой роли.
В то же время, молодые специалисты сталкиваются с новой реальностью на рынке труда: за последние три года ИИ сократил более 13% вакансий для начинающих в программировании, финансах и техобслуживании. Об этом свидетельствует исследование Стэнфордского университета, которое отслеживало зарплатные данные тысяч компаний США.
Для более опытных работников в тех же отраслях ситуация улучшилась: часть обязанностей джунов перешла на миддлов и старших сотрудников, повышая их производительность.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
