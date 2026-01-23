Эпоха ИИ: какие профессии будут иметь шестизначные зарплаты и спрос — мнения экспертов Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие профессии будуть иметь шестизначные зарплаты

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сантехники, электрики и строители смогут получать «шестизначные зарплаты» благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые будут запускать и обучать искусственный интеллект.

Об этом пишет straitstimes

Читайте также Способен ли искусственный интеллект заменить фрилансеров

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) грозит перевернуть рынки труда в странах мира, главный исполнительный директор Nvidia Йенсен Хуанг отверг долгосрочные опасения и заявил, что квалифицированные профессионально-технические работники сейчас испытывают растущий спрос.

Кто будет получать «шестизначные зарплаты»

Сантехники, электрики и строители смогут получать «шестизначные зарплаты» благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые запускают и обучают искусственному интеллекту, сказал он в интервью генеральному директору BlackRock Ларри Финку на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Эта технология потребует сильнейшей перестройки инфраструктуры в истории, с триллионами долларов новых инвестиций, сказал Хуан.

Читайте также Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект

«Мы наблюдаем достаточно значительный бум в этой области. Зарплаты выросли почти вдвое», — сказал он. «У каждого должна быть возможность хорошо зарабатывать. Для этого не нужно иметь степень доктора философии по компьютерным наукам».

Комментарии господина Хуанга перекликаются с замечаниями, сделанными в Давосе 20 января генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом, который похвалил работников за профессиональную подготовку и заявил, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест на местном уровне и в значительной степени устранит необходимость массовой иммиграции.

Читайте также Искусственный интеллект почти не повлиял на рынок труда — исследование

Генеральный директор Coreweave Майкл Интратор также затронул тему «физического» бума искусственного интеллекта на панели позже 21 января, описав потребность в растущем количестве сантехников, электриков и плотников.

Nvidia, ведущий производитель чипов, помогающих питать и запускать новейшие модели искусственного интеллекта, воспользовалась огромным спросом на строительство центров обработки данных.

Ранее Finance.ua писал , что ранее Finance.ua писал, что с момента появления ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года эксперты и руководители компаний на перебой предрекали, что генеративные модели ИИ приведут к потере большого количества рабочих мест. Однако новое исследование свидетельствует о том, что подобные ожидания были сильно завышены.

Фактически, процентное соотношение в каждой категории практически не изменилось, что говорит о том, что ИИ, по крайней мере, пока не играет никакой роли.

Об этом свидетельствует исследование Стэнфордского университета, которое отслеживало зарплатные данные тысяч компаний США. В то же время, молодые специалисты сталкиваются с новой реальностью на рынке труда: за последние три года ИИ сократил более 13% вакансий для начинающих в программировании, финансах и техобслуживании.Об этом свидетельствует исследование Стэнфордского университета, которое отслеживало зарплатные данные тысяч компаний США.

Для более опытных работников в тех же отраслях ситуация улучшилась: часть обязанностей джунов перешла на миддлов и старших сотрудников, повышая их производительность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.