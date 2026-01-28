Как перерегистрировать авто с аукциона — разъяснение МВД Сегодня 09:12 — Технологии&Авто

Покупка автомобилей на электронных аукционах.

Автомобили, на которые наложены долги или иные обременения, в частности, залоги, аресты в пределах исполнительных производств или имущество предприятий в состоянии ликвидации, часто реализуются через электронные аукционы. После приобретения такого транспортного средства новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для его перерегистрации.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Ключевое условие для перерегистрации

На момент обращения в сервисный центр МВД все ограничения и обременения автомобиля должны быть полностью сняты. Речь идет об арестах, объявлениях в розыск, запретах на отчуждение и других записях, внесенных в государственные реестры.

Если хотя бы одно из таких ограничений остается в силе, перерегистрация транспортного средства невозможна. Это правило действует даже в том случае, когда у покупателя имеется полный пакет документов, подтверждающих законное приобретение автомобиля на аукционе.

Что следует проверить перед обращением в МВД

Перед визитом в сервисный центр МВД рекомендуется:

тщательно проверить все документы, полученные после покупки автомобиля на аукционе;

убедиться, что государственный исполнитель или ликвидатор снял все ограничения;

при необходимости дополнительно проверить информацию об автомобиле в государственных реестрах.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что повреждение или выход из строя двигателя — распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой автовладелец. В таких случаях у водителей часто возникает вопрос: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства после замены двигателя.

Если в автомобиле вышел из строя двигатель и его заменяют на аналогичный с такими же техническими характеристиками, перерегистрация транспортного средства не требуется. Речь идет о полном соответствии таких параметров:

тип двигателя;

вид топлива;

рабочий объем;

мощность.

В таком случае замена двигателя считается ремонтом, а не переоборудованием транспортного средства и не требует никаких регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

