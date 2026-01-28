Как перерегистрировать авто с аукциона — разъяснение МВД
Автомобили, на которые наложены долги или иные обременения, в частности, залоги, аресты в пределах исполнительных производств или имущество предприятий в состоянии ликвидации, часто реализуются через электронные аукционы. После приобретения такого транспортного средства новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для его перерегистрации.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Ключевое условие для перерегистрации
На момент обращения в сервисный центр МВД все ограничения и обременения автомобиля должны быть полностью сняты. Речь идет об арестах, объявлениях в розыск, запретах на отчуждение и других записях, внесенных в государственные реестры.
Если хотя бы одно из таких ограничений остается в силе, перерегистрация транспортного средства невозможна. Это правило действует даже в том случае, когда у покупателя имеется полный пакет документов, подтверждающих законное приобретение автомобиля на аукционе.
Что следует проверить перед обращением в МВД
Перед визитом в сервисный центр МВД рекомендуется:
- тщательно проверить все документы, полученные после покупки автомобиля на аукционе;
- убедиться, что государственный исполнитель или ликвидатор снял все ограничения;
- при необходимости дополнительно проверить информацию об автомобиле в государственных реестрах.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что повреждение или выход из строя двигателя — распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой автовладелец. В таких случаях у водителей часто возникает вопрос: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства после замены двигателя.
Если в автомобиле вышел из строя двигатель и его заменяют на аналогичный с такими же техническими характеристиками, перерегистрация транспортного средства не требуется. Речь идет о полном соответствии таких параметров:
- тип двигателя;
- вид топлива;
- рабочий объем;
- мощность.
В таком случае замена двигателя считается ремонтом, а не переоборудованием транспортного средства и не требует никаких регистрационных действий в сервисных центрах МВД.
Поделиться новостью
Также по теме
Как перерегистрировать авто с аукциона — разъяснение МВД
Эксперты назвали самые проблемные Android-смартфоны
В Греции планируют защитить аэропорты антидроновым щитом
Samsung выпустит Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для спортсменов Олимпиады-2026
Apple представила новое поколение Airtag (фото)
Китайским техгигантам разрешили готовиться к закупке чипов Nvidia H200