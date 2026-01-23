Чи потрібна перереєстрація авто після заміни двигуна — пояснення МВС
Пошкодження або вихід з ладу двигуна — поширена ситуація, з якою може зіткнутися будь-який автовласник. У таких випадках у водіїв часто виникає питання: чи потрібно проходити перереєстрацію транспортного засобу після заміни двигуна.
Головний сервісний центр МВС роз’яснює: не кожна заміна двигуна потребує внесення змін до реєстраційних документів.
Коли перереєстрація не потрібна
Якщо в автомобілі вийшов з ладу двигун і його замінюють на аналогічний з такими самими технічними характеристиками, перереєстрація транспортного засобу не вимагається. Йдеться про повну відповідність таких параметрів:
- тип двигуна;
- вид палива;
- робочий об’єм;
- потужність.
У такому разі заміна двигуна вважається ремонтом, а не переобладнанням транспортного засобу, і не потребує жодних реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.
Коли заміна двигуна вважається переобладнанням
Якщо під час заміни змінюється хоча б один із зазначених технічних параметрів, така операція вже класифікується як переобладнання транспортного засобу. У цьому випадку автовласник зобов’язаний:
- попередньо погодити можливість переобладнання з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС;
- після завершення робіт здійснити обов’язкову перереєстрацію автомобіля.
У Головному сервісному центрі МВС радять зберігати всі документи на встановлений двигун, а також заздалегідь перевіряти його технічні характеристики. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перевірок або подальших реєстраційних процедур.
Поділитися новиною
Також за темою
Обов’язковий техогляд авто: у Мінрозвитку розповіли, що зміниться і коли
Як і де замовити номерні знаки для автомобіля
Рейтинг найкращих смартфонів 2025 року у 10 категоріях
Apple створює шпильку зі штучним інтелектом
SpaceX може вийти на IPO у 2026 році — WSJ
Чи потрібна перереєстрація авто після заміни двигуна — пояснення МВС