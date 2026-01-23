0 800 307 555
Чи потрібна перереєстрація авто після заміни двигуна — пояснення МВС

Технології&Авто
546
Не кожна заміна двигуна потребує внесення змін до реєстраційних документів.
Пошкодження або вихід з ладу двигуна — поширена ситуація, з якою може зіткнутися будь-який автовласник. У таких випадках у водіїв часто виникає питання: чи потрібно проходити перереєстрацію транспортного засобу після заміни двигуна.
Головний сервісний центр МВС роз’яснює: не кожна заміна двигуна потребує внесення змін до реєстраційних документів.

Коли перереєстрація не потрібна

Якщо в автомобілі вийшов з ладу двигун і його замінюють на аналогічний з такими самими технічними характеристиками, перереєстрація транспортного засобу не вимагається. Йдеться про повну відповідність таких параметрів:
  • тип двигуна;
  • вид палива;
  • робочий об’єм;
  • потужність.
У такому разі заміна двигуна вважається ремонтом, а не переобладнанням транспортного засобу, і не потребує жодних реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.

Коли заміна двигуна вважається переобладнанням

Якщо під час заміни змінюється хоча б один із зазначених технічних параметрів, така операція вже класифікується як переобладнання транспортного засобу. У цьому випадку автовласник зобов’язаний:
  • попередньо погодити можливість переобладнання з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС;
  • після завершення робіт здійснити обов’язкову перереєстрацію автомобіля.
У Головному сервісному центрі МВС радять зберігати всі документи на встановлений двигун, а також заздалегідь перевіряти його технічні характеристики. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перевірок або подальших реєстраційних процедур.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
