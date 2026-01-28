Samsung выпустит Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для спортсменов Олимпиады-2026 Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

Samsung представила Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для участников зимних Олимпийских игр в Италии, en.yna.co.kr

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition с функциями направленных на улучшение впечатлений спортсменов во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Италии. Samsung — всемирный партнер Олимпийских игр с 1998 года.

Об этом сообщает Yonhap.

В компании рассказали, что устройство будет выдано около 3800 спортсменам из 90 стран, участвующих в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Милане и Кортине (Италия), которые начнутся 6 февраля.

Новая версия Galaxy Z Flip имеет дизайн, отражающий «культурный резонанс итальянского азура и дух единства и спортивного мастерства, воплощенный Олимпийскими играми».

Смартфон получил золотую металлическую рамку, символизирующую стремление спортсменов к совершенству и победам, en.yna.co.kr

«Специальная золотая металлическая рамка символизирует стремление спортсменов к совершенству и моментам на подиуме, а также стремление бренда к лучшему», — добавили в компании.

В Samsung заявили, что спортсмены смогут использовать различные передовые функции устройства для общения с другими участниками, включая приложение для интерпретации и карту Galaxy Athlete Card, позволяющую им легко обмениваться профилями.

