Apple представила новое поколение Airtag (фото) Сегодня 00:45 — Технологии&Авто

AirTag позволяет пользователям отслеживать свои вещи

Apple представила и сразу же запустила в продажу новое поколение геометок AirTag.

Если не принимать во внимание зарядные устройства и адаптеры, это самое доступное устройство американского бренда.

Что нового в AirTag

Поисковик отличается от предшественника обновленным чипом Ultra Wideband — его же компания использовала в смартфонах iPhone 17, благодаря чему функция точного поиска Precision Finding срабатывает с расстояния до 50% больше, чем раньше, и работает на Apple Watch Series 9 и выше.

Новый AirTag имеет расширенный радиус поиска и более громкий динамик., www.apple.com

Кроме того, внутри теперь стоит усиленный динамик (громкость возросла на 50%) и улучшен Bluetooth-чип. Благодаря ему можно получать более точное местоположение AirTag на большем расстоянии. Конструкция устройства осталась прежней.

Читайте также Apple создает шпильку с искусственным интеллектом

Apple напомнила, что AirTag не сохраняет историю местоположений на самом устройстве, а связь внутри сети Find My защищена сквозным шифрованием. Также сохраняются меры против нежелательного треккинга, включая регулярное изменение Bluetooth-идентификаторов.

Стоимость устройства

29 долларов (~1250 грн). Цена комплекта из четырех меток — 99 долларов (~4200 грн). AirTag 2 доступен по той же цене, что и первое поколение —(~1250 грн). Цена комплекта из четырех меток — 99 долларов (~4200 грн).

В компании отметили, что новая модель совместима со всеми аксессуарами для AirTag предыдущего поколения.

2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по данным СМИ, компания планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года. При этом большинство из перечисленного появится уже в первой половине года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.