Apple представила новое поколение Airtag (фото)
Apple представила и сразу же запустила в продажу новое поколение геометок AirTag.
Если не принимать во внимание зарядные устройства и адаптеры, это самое доступное устройство американского бренда.
Что нового в AirTag
Поисковик отличается от предшественника обновленным чипом Ultra Wideband — его же компания использовала в смартфонах iPhone 17, благодаря чему функция точного поиска Precision Finding срабатывает с расстояния до 50% больше, чем раньше, и работает на Apple Watch Series 9 и выше.
Кроме того, внутри теперь стоит усиленный динамик (громкость возросла на 50%) и улучшен Bluetooth-чип. Благодаря ему можно получать более точное местоположение AirTag на большем расстоянии. Конструкция устройства осталась прежней.
Apple напомнила, что AirTag не сохраняет историю местоположений на самом устройстве, а связь внутри сети Find My защищена сквозным шифрованием. Также сохраняются меры против нежелательного треккинга, включая регулярное изменение Bluetooth-идентификаторов.
Стоимость устройства
AirTag 2 доступен по той же цене, что и первое поколение — 29 долларов (~1250 грн). Цена комплекта из четырех меток — 99 долларов (~4200 грн).
В компании отметили, что новая модель совместима со всеми аксессуарами для AirTag предыдущего поколения.
2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по данным СМИ, компания планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года. При этом большинство из перечисленного появится уже в первой половине года.
