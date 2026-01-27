Будущее автомобилей: GlobalLogic и Elektrobit совместно разрабатывают SDV-решения для глобального рынка Сегодня 21:34 — Технологии&Авто

Водитель за рулем автомобиля нового поколения.

GlobalLogic Inc., компания группы Hitachi, объявила о расширении многолетнего партнерства с Elektrobit — глобальным разработчиком автомобильного программного обеспечения. Сотрудничество направлено на ускорение разработки и внедрения на рынок платформ программно управляемых автомобилей нового поколения (Software-Defined Vehicles, SDV).

Об этом сообщили в GlobalLogic

GlobalLogic и Elektrobit сотрудничают более 15 лет. Раньше партнеры сосредотачивались на технической поддержке продуктов Elektrobit (как то внутриавтомобильные системы и программная архитектура).

Пока компании переходят к масштабной совместной разработке SDV-решений, которые должны ускорить создание программного обеспечения для автомобилей.

Комментарии сторон

Вице-президент группы и генеральный менеджер автомобильного и промышленного бизнеса GlobalLogic Рамки Кришна отметил, что расширение сотрудничества соответствует стратегическому курсу компаний в сфере SDV.

«Помогаем OEM-производителям ускорять разработку функций и внедрять готовые к серийному производству автомобильные программы по всему миру», — отметил Рамки Кришна.

Директор по продуктам Elektrobit Джаганатан Раджагопалан подчеркнул, что партнерство открывает доступ к инженерной экспертизе мирового уровня.

«Вместе мы предложим трансформационные SDV-решения, в которых нуждается глобальная индустрия мобильности», — отметил Джаганатан Раджагопалан.

