Будущее автомобилей: GlobalLogic и Elektrobit совместно разрабатывают SDV-решения для глобального рынка

GlobalLogic Inc., компания группы Hitachi, объявила о расширении многолетнего партнерства с Elektrobit — глобальным разработчиком автомобильного программного обеспечения. Сотрудничество направлено на ускорение разработки и внедрения на рынок платформ программно управляемых автомобилей нового поколения (Software-Defined Vehicles, SDV).
GlobalLogic и Elektrobit сотрудничают более 15 лет. Раньше партнеры сосредотачивались на технической поддержке продуктов Elektrobit (как то внутриавтомобильные системы и программная архитектура).
Пока компании переходят к масштабной совместной разработке SDV-решений, которые должны ускорить создание программного обеспечения для автомобилей.
Комментарии сторон
Вице-президент группы и генеральный менеджер автомобильного и промышленного бизнеса GlobalLogic Рамки Кришна отметил, что расширение сотрудничества соответствует стратегическому курсу компаний в сфере SDV.
«Помогаем OEM-производителям ускорять разработку функций и внедрять готовые к серийному производству автомобильные программы по всему миру», — отметил Рамки Кришна.
Директор по продуктам Elektrobit Джаганатан Раджагопалан подчеркнул, что партнерство открывает доступ к инженерной экспертизе мирового уровня.
«Вместе мы предложим трансформационные SDV-решения, в которых нуждается глобальная индустрия мобильности», — отметил Джаганатан Раджагопалан.
