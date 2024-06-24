GlobalLogic назвала ТОП-3 технологии, в которые инвестируют бизнесы — Finance.ua

GlobalLogic назвала ТОП-3 технологии, в которые инвестируют бизнесы Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

GlobalLogic назвала ТОП-3 технологии, в которые инвестируют бизнесы

Несмотря на мировую рецессию, бизнесы продолжают инвестировать в новые разработки. Специалисты GlobalLogic Украина назвали главные направления, в которых заинтересованы международные бизнесы. А также рассказали, как к ним причастны украинские разработчики.

Генеративный искусственный интеллект (GenAI), программно-определенные автомобили (SDV) и 5G — технологии, в которые активно инвестируют крупные международные компании. Вывод основан на анализе мировых тенденций и проектов, к которым привлечены более 6000 украинских специалистов GlobalLogic. Они разрабатывают решения для технологических гигантов, включая компании из списка Fortune 500

GenAI

Более 80% компаний Fortune 500 уже используют GenAI в своей работе. Нынешние прогнозы указывают, что большинство этих компаний планируют увеличить свои расходы по внедрению GenAI инструментов минимум вдвое.

Для безопасного и экономного внедрения генеративного ИИ GlobalLogic уже разработала GenAI Платформу. К разработке привлечены 80 украинских инженеров. Релиз для широкого круга клиентов намечен на осень этого года. Платформа позволяет интегрировать любую из существующих речевых моделей и внутренние данные компаний. Это снижает затраты на разработку GenAI системы с нуля.

Google Cloud и Microsoft уже заключили отдельные стратегические партнерства с Hitachi, материнской компанией GlobalLogic для ускорения инноваций и повышения производительности с помощью GenAI.

SDV

Появление программно-определенных авто (SDV) обещает революцию как в проектировании автомобилей, так и управлении ими. По прогнозам, объем рынка SDV возрастет почти вдвое и достигнет $420 млрд к 2028 году.

Одно из первых в мире SDV-решений разработали украинские инженеры. А именно платформу SDV Cloud Framework, которую внедрит Hitachi Astemo. Компанией в равных долях владеют Hitachi и Honda Motor. SDV Cloud Framework может сократить расходы по внедрению ПО в авто на 30% и ускорить этот процесс на 60%.

5G

Инвестиции в частные LTE и 5G сети возрастут не менее чем на 30% к 2026 году. NaaS (Network-as-a-Service) также стремительно растет: в 2023 году он достиг $14.6 млрд, а среднегодовой темп роста составляет 27%. К сравнению, в АІ этот показатель около 20%.

В ответ на глобальные тенденции в этом году команда из 16 украинских инженеров GlobalLogic представила 5G ClusterCraft Accelerator на MWC в Барселоне. Решение помогает настроить 5G-сети под индивидуальные потребности бизнеса. Разработка имеет ряд преимуществ для современных телекоммуникационных компаний. В частности, позволяет настраивать сетевые платформы, создавать новые бизнес-модели и быстро развертывать частные сети с мгновенным мониторингом изменений безопасности.

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