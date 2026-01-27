Китайским техгигантам разрешили готовиться к закупке чипов Nvidia H200
Китайские чиновники проинформировали Alibaba и другие китайские технологические компании-гиганты, что можно готовить заказы на чипы Nvidia H200, ранее недоступные для китайского рынка.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, чипы, необходимые для развития ИИ-технологий, были одним из главных предметов противостояния США и Китая. После пересмотра американских правил поставок чипов H200, являющихся вторыми по мощности после серии Blackwell, китайские компании готовятся провести первые закупки.
Читайте также
В Bloomberg ранее отмечали, что поставки могут начать уже в этом квартале, а ByteDance (владельцы TikTok) и Alibaba хотят закупить более 200 000 чипов каждая.
На фоне акции Nvidia выросли на 2,6%: издание сообщает, что открытие китайского рынка для H200 — большая победа для компании.
Поделиться новостью
Также по теме
Китайским техгигантам разрешили готовиться к закупке чипов Nvidia H200
Будущее автомобилей: GlobalLogic и Elektrobit совместно разрабатывают SDV-решения для глобального рынка
EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
На автомобиль упала сосулька или снег — можно ли получить компенсацию
Porsche готовит обновление Panamera, которая уверенно обходит Taycan
Бизнес просит цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных авто