Китайским техгигантам разрешили готовиться к закупке чипов Nvidia H200

Nvidia H200

Китайские чиновники проинформировали Alibaba и другие китайские технологические компании-гиганты, что можно готовить заказы на чипы Nvidia H200, ранее недоступные для китайского рынка.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, чипы, необходимые для развития ИИ-технологий, были одним из главных предметов противостояния США и Китая. После пересмотра американских правил поставок чипов H200, являющихся вторыми по мощности после серии Blackwell, китайские компании готовятся провести первые закупки.

В Bloomberg ранее отмечали, что поставки могут начать уже в этом квартале, а ByteDance (владельцы TikTok) и Alibaba хотят закупить более 200 000 чипов каждая.

На фоне акции Nvidia выросли на 2,6%: издание сообщает, что открытие китайского рынка для H200 — большая победа для компании.

