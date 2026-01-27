На автомобиль упала сосулька или снег — можно ли получить компенсацию Сегодня 07:33 — Технологии&Авто

Неисправный автомобиль из-за падения снега

Зимой водители нередко сталкиваются с неприятными ситуациями, когда на припаркованный автомобиль падает снег или сосулька с крыши дома или навеса. Такие случаи могут привести к серьезным повреждениям авто и значительным расходам.

О том, кто несет ответственность за такой причиненный вред и как действовать пострадавшим, в эфире Громадського радио рассказала заместитель начальника отдела правопросветительства, инфополитики и коммуникации Координационного центра по оказанию юридической помощи Мария Горнова.

Кто несет ответственность за поврежденное авто

По словам эксперта, ключевым является установление вины конкретного лица.

Она отмечает, что «ответственность несет лицо, по вине которого причинен вред», что предусмотрено статьей 1166 Гражданского кодекса Украины.

При этом владелец или балансодержатель дома не всегда автоматически отвечает за ущерб. Необходимо доказать причинно-следственную связь между их действиями или бездействием и повреждением автомобиля.

Ответственными могут быть:

владелец или балансодержатель дома или территории;

подрядная организация, выполнявшая работы;

конкретное физическое лицо, если именно его действия причинили ущерб.

Как объясняет юрист, возможны и другие варианты: «Владелец паркинга, если это было предусмотрено договором, или никто, если такая ситуация возникла в результате форс-мажора или при отсутствии доказательств вины».

Алгоритм действий на месте происшествия

В случае падения снега или сосульки на авто эксперт советует действовать без промедлений.

Прежде всего, нужно зафиксировать событие:

сделать фото и видео с разных ракурсов;

снять общий план и детали повреждений;

по возможности зафиксировать адрес дома, номер подъезда, другие ориентиры.

Также обязательно нужно вызвать полицию для фиксации факта происшествия и получения соответствующих материалов проверки. Важно привлечь свидетелей, записать их контактные данные и краткие пояснения.

Читайте также Средняя выплата по автогражданке составляет более 45 тыс. грн

После этого нужно выяснить, кто является балансодержателем территории — это может быть ОСМД, ЖЭК, управляющая компания или владелец стоянки. До момента фиксации не следует устранять повреждение автомобиля.

Общественная или частная территория: в чем разница

Юрист отмечает, что место, где произошло повреждение, имеет значение для определения ответственного.

«Да, есть разница в том, кто понесет такую ​​ответственность. Если это все же общественное место, это придомовая территория, улица или двор, ответственность понесет владелец или балансодержатель.

А если это частная территория или платная стоянка, то там нужно уже смотреть по каждой конкретной ситуации, было ли это предусмотрено договором платной стоянки, есть ли владелец на этой территории и так далее", — говорит Горнова.

Читайте также Примерзли к стеклу: как быстро разморозить дворники

Она также подчеркивает, что водителям не стоит парковаться с нарушением ПДД или в запрещенных местах, ведь это может осложнить доказательство вины другой стороны.

Типичные ошибки пострадавших водителей

По словам эксперта, одна из самых распространенных проблем — нехватка доказательств.

«Также может произойти так, что не будет доказательств. Человек при такой ситуации растерялся, не сфотографировал, не сделал видео, не записал свидетельские данные. И самое большое, что может произойти, — недостаточность доказательств, чтобы доказать причину. Потому что ответственность наступает не просто по факту произошедшего.

Нужно обязательно доказать причинно-следственную связь, что именно этот снег или именно эта сосулька упала на вашу машину и из-за этого она была повреждена".

Ранее мы сообщали , как выбраться из снега без ущерба для авто.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.