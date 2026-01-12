Як вибратися з снігу без шкоди для авто Сьогодні 22:00 — Технології&Авто

Як вибратися з снігу без шкоди для авто

Колапс на магістралях і замети на околицях роблять рух небезпечним. Якщо ваш автомобіль застряг у снігу, головне — зберігати спокій і діяти за планом, щоб не закопати машину ще глибше.

Про це пише mmr.net.ua

Перше — зупиніться та оцініть ситуацію. Як тільки відчуєте, що колеса буксують, не тисніть різко на газ і не намагайтеся рухатися вперед або назад, щоб автомобіль не зарився глибше. Огляньте місцевість: оцініть глибину замету та можливість розчистити сніг. Спокій та уважність на цьому етапі — запорука того, що машина не «сяде на пузо».

Читайте також Ринок електромобілів України у 2025 році встановив історичний рекорд

Друге — розчистіть сніг. Під колесами та днищем, якщо у вас є лопата, розчистьте сніг навколо провідних коліс. Переконайтеся, що під днищем немає снігового «бруствера». Створіть колію для руху вперед або назад, щоб автомобіль міг виїхати без додаткових перешкод.

Третє — спробуйте розкачати автомобіль. Для механіки увімкніть першу або задню передачу і плавно рухайтеся вперед-назад, збільшуючи амплітуду руху. Для автоматичної коробки передач перемикайтеся між режимами D та R, обережно натискаючи на газ. Різкі рухи можуть пошкодити коробку, тому дійте поступово.

Четверте — використайте підручні засоби для зчеплення. Якщо розгойдування не допомагає, підкладіть під колеса гілки, дошки, килимки з салону або каміння. Посипте сніг піском, сіллю або абразивними матеріалами — це значно покращує зчеплення і допомагає колесам вхопитися за поверхню.

Читайте також Лідери продажів авто на вторинному ринку України (інфографіка)

П’яте — знизьте тиск у шинах (як крайній захід). Легке зниження тиску збільшує площу контакту коліс зі снігом. Головне — не перестаратися і відразу після виїзду на тверду дорогу накачати шини до нормального рівня.

Шостий крок — попросіть про допомогу. Якщо самостійно не виходить, зверніться до інших водіїв або перехожих, щоб виштовхати автомобіль або використати трос для буксирування.

Читайте також 10 автомобілів, які дуже часто ламаються

Чого не слід робити:

Різко газувати — це лише закопує колеса глибше.

Розтирати шкіру снігом — небезпечно при тривалому перебуванні на морозі.

Залишатися в автомобілі з працюючим двигуном далеко від населених пунктів — існує ризик отруєння чадним газом, якщо вихлопну трубу замело снігом.

Дотримуючись цих простих правил, навіть у складних умовах зимової дороги ви зможете вибратися з замету без шкоди для автомобіля і без зайвого стресу. Пам’ятайте — головне спокій, підготовка та обережність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.