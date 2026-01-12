0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як вибратися з снігу без шкоди для авто

Технології&Авто
61
Як вибратися з снігу без шкоди для авто
Як вибратися з снігу без шкоди для авто
Колапс на магістралях і замети на околицях роблять рух небезпечним. Якщо ваш автомобіль застряг у снігу, головне — зберігати спокій і діяти за планом, щоб не закопати машину ще глибше.
Про це пише mmr.net.ua
Перше — зупиніться та оцініть ситуацію. Як тільки відчуєте, що колеса буксують, не тисніть різко на газ і не намагайтеся рухатися вперед або назад, щоб автомобіль не зарився глибше. Огляньте місцевість: оцініть глибину замету та можливість розчистити сніг. Спокій та уважність на цьому етапі — запорука того, що машина не «сяде на пузо».
Читайте також
Друге — розчистіть сніг. Під колесами та днищем, якщо у вас є лопата, розчистьте сніг навколо провідних коліс. Переконайтеся, що під днищем немає снігового «бруствера». Створіть колію для руху вперед або назад, щоб автомобіль міг виїхати без додаткових перешкод.
Третє — спробуйте розкачати автомобіль. Для механіки увімкніть першу або задню передачу і плавно рухайтеся вперед-назад, збільшуючи амплітуду руху. Для автоматичної коробки передач перемикайтеся між режимами D та R, обережно натискаючи на газ. Різкі рухи можуть пошкодити коробку, тому дійте поступово.
Четверте — використайте підручні засоби для зчеплення. Якщо розгойдування не допомагає, підкладіть під колеса гілки, дошки, килимки з салону або каміння. Посипте сніг піском, сіллю або абразивними матеріалами — це значно покращує зчеплення і допомагає колесам вхопитися за поверхню.
Читайте також
П’яте — знизьте тиск у шинах (як крайній захід). Легке зниження тиску збільшує площу контакту коліс зі снігом. Головне — не перестаратися і відразу після виїзду на тверду дорогу накачати шини до нормального рівня.
Шостий крок — попросіть про допомогу. Якщо самостійно не виходить, зверніться до інших водіїв або перехожих, щоб виштовхати автомобіль або використати трос для буксирування.
Читайте також

Чого не слід робити:

  • Різко газувати — це лише закопує колеса глибше.
  • Розтирати шкіру снігом — небезпечно при тривалому перебуванні на морозі.
  • Залишатися в автомобілі з працюючим двигуном далеко від населених пунктів — існує ризик отруєння чадним газом, якщо вихлопну трубу замело снігом.
Дотримуючись цих простих правил, навіть у складних умовах зимової дороги ви зможете вибратися з замету без шкоди для автомобіля і без зайвого стресу. Пам’ятайте — головне спокій, підготовка та обережність.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems