Як вибратися з снігу без шкоди для авто
Колапс на магістралях і замети на околицях роблять рух небезпечним. Якщо ваш автомобіль застряг у снігу, головне — зберігати спокій і діяти за планом, щоб не закопати машину ще глибше.
Перше — зупиніться та оцініть ситуацію. Як тільки відчуєте, що колеса буксують, не тисніть різко на газ і не намагайтеся рухатися вперед або назад, щоб автомобіль не зарився глибше. Огляньте місцевість: оцініть глибину замету та можливість розчистити сніг. Спокій та уважність на цьому етапі — запорука того, що машина не «сяде на пузо».
Друге — розчистіть сніг. Під колесами та днищем, якщо у вас є лопата, розчистьте сніг навколо провідних коліс. Переконайтеся, що під днищем немає снігового «бруствера». Створіть колію для руху вперед або назад, щоб автомобіль міг виїхати без додаткових перешкод.
Третє — спробуйте розкачати автомобіль. Для механіки увімкніть першу або задню передачу і плавно рухайтеся вперед-назад, збільшуючи амплітуду руху. Для автоматичної коробки передач перемикайтеся між режимами D та R, обережно натискаючи на газ. Різкі рухи можуть пошкодити коробку, тому дійте поступово.
Четверте — використайте підручні засоби для зчеплення. Якщо розгойдування не допомагає, підкладіть під колеса гілки, дошки, килимки з салону або каміння. Посипте сніг піском, сіллю або абразивними матеріалами — це значно покращує зчеплення і допомагає колесам вхопитися за поверхню.
П’яте — знизьте тиск у шинах (як крайній захід). Легке зниження тиску збільшує площу контакту коліс зі снігом. Головне — не перестаратися і відразу після виїзду на тверду дорогу накачати шини до нормального рівня.
Шостий крок — попросіть про допомогу. Якщо самостійно не виходить, зверніться до інших водіїв або перехожих, щоб виштовхати автомобіль або використати трос для буксирування.
Чого не слід робити:
- Різко газувати — це лише закопує колеса глибше.
- Розтирати шкіру снігом — небезпечно при тривалому перебуванні на морозі.
- Залишатися в автомобілі з працюючим двигуном далеко від населених пунктів — існує ризик отруєння чадним газом, якщо вихлопну трубу замело снігом.
Дотримуючись цих простих правил, навіть у складних умовах зимової дороги ви зможете вибратися з замету без шкоди для автомобіля і без зайвого стресу. Пам’ятайте — головне спокій, підготовка та обережність.
