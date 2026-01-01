10 автомобілів, які дуже часто ламаються Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

Перед купівлею автомобіля варто проявляти обережність, оскільки від вибору моделі залежить, наскільки часто власнику доведеться віддавати свій транспортний засіб на ремонт. На жаль, деякі автомобілі досить часто стикаються з поломками.

Власник блогу Engine Rev Up і механік Джейкоб Картер у коментарі GOBankingRates назвав автомобілі, які мають дуже високі шанси вийти з ладу через 160 000 кілометрів пробігу. За його словами, цих моделей варто уникати.

Які автомобілі не варто купувати

Nissan Altima

Експерт розповів, що Nissan Altima може запропонувати досить високий рівень комфорту для свого класу.

Ба більше, він заявив, що загалом надійність цього автомобіля далеко не з найгірших, але у цієї моделі є одне слабке місце — безступенева коробка передач, яка має схильність до передчасного виходу з ладу.

BMW 3 Series

BMW 3 Series є досить комфортним автомобілем зі спортивним характером. Проте, Картер поділився, що ця модель вимагає високих витрат на технічне обслуговування, а деякі двигуни часто виходять з ладу.

Land Rover Discovery

Експерт визнав, що Land Rover Discovery є красивим автомобілем і відмінно справляється з бездоріжжям. Зворотною стороною цієї моделі є проблеми з пневматичною підвіскою, електричними системами і передчасним виходом з ладу коробки передач.

Fiat 500

Fiat 500 є стильним компактним автомобілем, який чудово підходить для міських поїздок. Проте, за словами експерта, ця модель має проблеми з двигуном, а витік мастила залишається дуже поширеною проблемою.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler залишається культовим позашляховиком, який виділяється винятковими можливостями на бездоріжжі. Картер заявив, що, хоча цей автомобіль дарує позитивні емоції від водіння, він схильний до іржі та проблем із підвіскою.

Ford Fiesta

Ford Fiesta цінують за маневреність і низьку витрату пального. Проте, у цієї моделі є проблеми з трансмісією та електрикою, тому його краще уникати, розповів Картер.

Chrysler 200

Експерт поділився, що Chrysler 200 часто потребує ремонту двигуна, трансмісії та електрообладнання за відносно низького пробігу. Він визнав, що це досить комфортний автомобіль для свого класу, але проблеми з надійністю можуть розчарувати власників цієї моделі.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan залишається одним із найпопулярніших автомобілів німецького бренду. Однак Картер заявив, що у цього кросовера часто виникають дороговартісні проблеми, які проявляються незабаром після подолання порога в 160 000 кілометрів.

Mini Cooper

Mini Cooper виділяється серед конкурентів стильним дизайном і приємною керованістю. Проте, експерт не рекомендує купувати цей автомобіль. За його словами, ця модель страждає від постійних проблем із турбонаддувом, підвіскою та електрикою.

Tesla Model S

За словами Картера, електромобіль Tesla Model S відомий своїм вражаючим прискоренням і передовими технологіями. Однак ця модель також потребує значних інвестицій у заміну акумуляторної батареї.

