Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)
Марка Buick продолжает подогревать интерес к новому кроссоверу, предназначенному для китайского рынка. Там модель ждут в продаже в ближайшие месяцы, авто будет доступно в виде плагина-гибрида.
Сертификат кроссовера Buick Electra E7 был внесен в базу Минпрома Китая в начале января, после чего сама марка распространила первые фирменные изображения. Теперь опубликована новая порция изображений, а также попутно Buick поделился некоторыми свежими данными.
Electra — это отдельный электрифицированный суббренд, созданный специально для Китая. А E7 стал третьей моделью в его гамме, в основу которой легла платформа Xiao Yao: в прошлом году в продажу поступили родственные седан Buick Electra L7 и минивэн Buick Electra Encasa.
Пятиместный интерьер производитель до сих пор не продемонстрировал, у Buick ограничились лишь общим описанием. Модели обещаны качественные отделочные материалы и 50-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, а за работу мультимедиа отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8775P.
Известно, что авто оснастят 156-сильным бензиновым двигателем на 1,5 л и 224-сильным электромотором. Про батарею информации еще нет. Однако известно, что в электрическом режиме кроссовер проедет 210 км по китайскому циклу CLTC, а совокупная дальнобойность — 1600 км. Новинке также добралась активная подвеска, которая заранее подстраивается под дорожные неровности.
