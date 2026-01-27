0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)

Технологии&Авто
9
Buick показал новый кроссовер Electra E7
Buick показал новый кроссовер Electra E7
Марка Buick продолжает подогревать интерес к новому кроссоверу, предназначенному для китайского рынка. Там модель ждут в продаже в ближайшие месяцы, авто будет доступно в виде плагина-гибрида.
Сертификат кроссовера Buick Electra E7 был внесен в базу Минпрома Китая в начале января, после чего сама марка распространила первые фирменные изображения. Теперь опубликована новая порция изображений, а также попутно Buick поделился некоторыми свежими данными.
Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)
Electra — это отдельный электрифицированный суббренд, созданный специально для Китая. А E7 стал третьей моделью в его гамме, в основу которой легла платформа Xiao Yao: в прошлом году в продажу поступили родственные седан Buick Electra L7 и минивэн Buick Electra Encasa.
Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)
Пятиместный интерьер производитель до сих пор не продемонстрировал, у Buick ограничились лишь общим описанием. Модели обещаны качественные отделочные материалы и 50-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, а за работу мультимедиа отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8775P.
Читайте также
Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)
Известно, что авто оснастят 156-сильным бензиновым двигателем на 1,5 л и 224-сильным электромотором. Про батарею информации еще нет. Однако известно, что в электрическом режиме кроссовер проедет 210 км по китайскому циклу CLTC, а совокупная дальнобойность — 1600 км. Новинке также добралась активная подвеска, которая заранее подстраивается под дорожные неровности.
Ранее мы сообщали о 5 лучших электромобилях для зимних поездок.
По материалам:
Autogeek
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems