Дебютировал флагманский кроссовер Renault (фото)
Дебютировал флагманский кроссовер Renault (фото), Фото: Renault
Новый Renault Filante 2026 — самый большой кроссовер марки. Большая семейная модель богато укомплектована и получила 250-сильную гибридную установку. Кроссовер Renault Filante был презентован в Южной Корее, ведь именно там на бывшем предприятии Samsung Motors с марта будут выпускать модель.
Ее подробности раскрыли на официальном сайте Renault.
Новый Renault Filante не имеет ничего общего с одноименным электрокаром. Кроссовер разработан совместно с Geely и построен на доработанной платформе CMA от Volvo XC40.
Фото: Renault
Фото: Renault
Renault Filante 2026 отличается элегантным дизайном с плавными формами кузова. В анфас он напоминает младшего брата Renault Grand Koleos, ведь имеет безрамочную решетку радиатора и продолговатые фары. Это самый большой кроссовер Renault.
Фото: Renault
Фото: Renault

Размеры Renault Filante 2026:

  • длина — 4915 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1635 мм;
  • колесная база — 2820 мм.
Фото: Renault
Фото: Renault
В салоне на передней панели установили три 12,3-дюймовых дисплея, также есть проекция на лобовое стекло. Автомобиль получил спортивные передние кресла. Кроссовер просторный и имеет большой (633−2050 л) багажник.
Комплектация Renault Filante достаточно богата. Для флагманской модели доступны панорамная крыша, система полуавтономного движения, цифровое зеркало, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, акустика Bose с 10 динамиками.
Фото: Renault
Фото: Renault
Новый кроссовер Renault Filante оснащен полноприводной гибридной установкой E-Tech на 250 сил с 1,5-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. Расход горючего составляет 6,6 л/100 км.
По материалам:
Фокус
Авто
