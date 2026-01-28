Эксперты назвали самые проблемные Android-смартфоны Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей и собственных тестов Consumer Reports

Выбирая новый смартфон, люди обычно обращают внимание на характеристики, внешний вид и цену. О том, насколько надежным он будет со временем, задумываются редко. А зря — именно это часто становится проблемой уже через несколько месяцев пользования.

Специалисты Consumer Reports проанализировали отзывы пользователей и результаты собственных тестов и составили перечень Android-смартфонов , у которых чаще всего бывают сбои в работе и которые получили низкие оценки за стабильность и долговечность.

Nokia XR20

Nokia XR20 работает медленнее, чем модели-конкуренты

Эта модель позиционируется как защищенное устройство с крепким корпусом, рассчитанное на экстремальные условия. Впрочем, по словам Consumer Reports, физическая надежность не компенсирует проблему с повседневным использованием.

Телефон работает заметно медленнее конкурентов, что особенно ощущается при запуске приложений и переключении между задачами. Владельцы также жалуются на программные сбои и нестабильную работу отдельных функций, включая биометрию.

Motorola Moto G 5G (2023)

Motorola Moto G 5G «тормозит» из-за малой оперативности

Несмотря на поддержку 5G и современный дизайн, смартфон оказался плохо адаптированным к активному использованию. Основная проблема заключается в ограниченном объеме оперативной памяти (всего 4 гигабайта), из-за которого устройство тормозит даже при несложных задачах.

Пользователи часто отмечают нестабильную работу мобильной связи и слабую автономность, что делает модель сомнительным выбором для тех, кто рассчитывает на надежный смартфон «на каждый день».

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G «прославился» замедленной работой

Этот смартфон привлек внимание покупателей доступной ценой и поддержкой 5G, однако реальный пользовательский опыт оказался «далек от ожиданий». По данным Consumer Reports, устройство часто страдает от лагов и замедлений даже при выполнении простых действий. Интерфейс работает не так плавно, как у других OnePlus, а производительности едва ли хватает для базовых задач.

В результате экономия при покупке оборачивается постоянным ощущением медлительности и нестабильности.

Samsung A16 5G

Эксперты отметили слабую автономность Samsung A16 5G, me.pcmag.com

Замыкает список Samsung A16 5G, который на первый взгляд выглядит привлекательным вариантом от известного бренда. Но тесты показали, что смартфон уступает конкурентам по нескольким важным параметрам. Он демонстрирует слабые показатели автономности, а ограниченные ресурсы железа не позволяют рассчитывать на комфортную работу в долгосрочной перспективе.

Вывод

Эксперты рекомендуют подходить к выбору Android-смартфона максимально внимательно. Поддержка 5G, громкое имя бренда или крепкий корпус не гарантируют надежности.

Антирейтинг Consumer Reports показывает, что некоторые популярные модели могут доставить больше проблем, чем удовольствия, поэтому перед покупкой следует учитывать не только характеристики, но и реальные отзывы владельцев о долговечности и стабильности работы.

УНІАН По материалам:

