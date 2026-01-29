0 800 307 555
Эксперты назвали лучший недорогой кроссовер с пробегом

Технологии&Авто
20
Kia Sportage является рациональным выбором подержанного кроссовера за $13 000
Британские эксперты определили лучший кроссовер с пробегом за небольшие деньги. Он практичен, богато оснащен, компактен и при этом вместителен.

Какая модель получила звание лучшего подержанного кроссовера

Лучший подержанный кроссовер компактного класса стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000) — Kia Sportage. Такого мнения придерживается ряд британских автоэкспертов, сообщает издание Express.
Автожурналист Люк Чиллингсворт отмечает, что компактный кроссовер Kia Sportage не так интересен в управлении, как Mazda CX-5 и не столь роскошен, как Range Rover. Зато он значительно дешевле и обычно хорошо оснащен.
К тому же, у Kia Sportage стильный дизайн и внутреннее оформление. Кроссовер достаточно просторный для своих размеров, а объем его багажника достигает 591−1780 л. Kia Sportage хорошо проявил себя в краш-тестах, а сегодняшнее поколение модели имеет экономические гибридную и даже плагин-гибридную модификации. Впрочем, они и более дорогие.
Эксперты сайта Carwow считают Kia Sportage рациональным выбором — это тот случай, когда покупатель прислушивается к разуму, а не к сердцу. Самая выгодная модель предыдущего поколения — она не столь оригинальна внешне, как новый Kia Sportage, но практична и имеет хорошую комплектацию.
Ранее Finance.ua делился рейтингом из 10 надежных кроссоверов с пробегом.
