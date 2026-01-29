Эксперты назвали лучший недорогой кроссовер с пробегом Сегодня 01:47 — Технологии&Авто

Kia Sportage является рациональным выбором подержанного кроссовера за $13 000

Британские эксперты определили лучший кроссовер с пробегом за небольшие деньги. Он практичен, богато оснащен, компактен и при этом вместителен.

Какая модель получила звание лучшего подержанного кроссовера

до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000) — Kia Sportage. Такого мнения придерживается ряд британских автоэкспертов, Лучший подержанный кроссовер компактного класса стоимостью. Такого мнения придерживается ряд британских автоэкспертов, сообщает издание Express.

Автожурналист Люк Чиллингсворт отмечает, что компактный кроссовер Kia Sportage не так интересен в управлении, как Mazda CX-5 и не столь роскошен, как Range Rover. Зато он значительно дешевле и обычно хорошо оснащен.

К тому же, у Kia Sportage стильный дизайн и внутреннее оформление. Кроссовер достаточно просторный для своих размеров, а объем его багажника достигает 591−1780 л. Kia Sportage хорошо проявил себя в краш-тестах, а сегодняшнее поколение модели имеет экономические гибридную и даже плагин-гибридную модификации. Впрочем, они и более дорогие.

Эксперты сайта Carwow считают Kia Sportage рациональным выбором — это тот случай, когда покупатель прислушивается к разуму, а не к сердцу. Самая выгодная модель предыдущего поколения — она не столь оригинальна внешне, как новый Kia Sportage, но практична и имеет хорошую комплектацию.

Ранее Finance.ua делился рейтингом из 10 надежных кроссоверов с пробегом.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.