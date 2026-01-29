0 800 307 555
ру
SpaceX запустила усовершенствованный GPS-спутник для Космических сил США

Технологии&Авто
22
SpaceX запустила спутник GPS III-SV09 для космических сил США.
Американская компания SpaceX запустила в космос усовершенствованный и устойчивый к помехам GPS-спутник для Космических сил США.
Об этом сообщает Space.com.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом GPS III-SV09 на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в среду, 28 января, в 06:53 по киевскому времени.
SpaceX и Космические силы планировали произвести этот запуск днем ​​раньше, но непогода отодвинула запуск на одни сутки.
По словам чиновников Космических сил, спутники GPS III построены аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin и оснащены технологией M-Code, которая делает их более устойчивыми к помехам, чем их предшественники.
Первый спутник типа GPS III был запущен в космос еще в декабре 2018 года.
Как следует из названия, GPS III-SV09 стал уже девятым из запланированных 10 аппаратов, достигших орбиты. Ожидается, что последний из этой серии спутник будет запущен позже в этом году.
Первоначально планировали запустить GPS III-SV09 на Vulcan Centaur, новой мощной ракеты компании United Launch Alliance. Но Космические силы США изменили свои планы и обратились к SpaceX.
По материалам:
Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
