SpaceX вывела на орбиту еще 25 спутников: группировка Starlink приближается к 10 тысячам

Компания SpaceX провела очередной успешный запуск спутников Starlink из базы Космических сил Ванденберга в штате Калифорния.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 22 января в 05:47 по Гринвичу, выведя на орбиту партию из 25 аппаратов для обеспечения широкополосного интернета. Приблизительно через час после старта компания подтвердила успешное развертывание всей полезной нагрузки.
Для первой ступени ракеты с индексом Booster 1093 это был уже 13-й полет. После выполнения задания он успешно совершил управляемую посадку на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Запуски SpaceX в 2026 году
Этот старт стал девятым для SpaceX в 2026 году и 592-м успешным запуском в истории компании.
Благодаря новой партии количество активных спутников Starlink на орбите достигло примерно 9500 единиц. И это далеко не предел: Федеральная комиссия по связи США (FCC) уже разрешила запуск еще 7500 аппаратов второго поколения, что позволит расширить общую сеть до 15 тысяч спутников.
