В 2025 году украинский автопарк пополнился более чем 110,2 тыс. электромобилей (BEV). Активнее всего такие авто регистрировали в нескольких регионах. Рассказываем, какие модели электрокаров чаще всего выбирают.
Где регистрировали больше всего электрокаров
Как свидетельствуют данные «Укравтопрома»:
- лидером по количеству регистраций стала Львовская область — 16 427 электромобилей, из которых 91% были подержанными;
- на втором месте — город Киев с 13 588 зарегистрированными авто, 59% из них подержаны;
- третью позицию заняла Киевская область — 8 621 электромобиль (69% б/у).
Далее в ТОП-5 идут Днепропетровская область — 8 404 авто (70% подержанные) и Ровенская область — 6 083 электромобиля, из которых 92% были ввезены из-за границы.
Самые популярные новые электромобили
Среди новых электрокаров спрос в регионах распределился следующим образом:
- в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID. Unyx;
- во Львовской области лидером стал BYD Song Plus;
- в Ровенской области наиболее популярным был BYD E2.
Бестселлеры среди подержанных электрокаров
В сегменте подержанных авто, ввезенных из-за рубежа, первенство удерживает Tesla Model Y — именно его чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.
В Ровенской области наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.
