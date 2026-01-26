Какие модели электрокаров чаще всего покупают украинцы — рейтинг Сегодня 20:06 — Технологии&Авто

Украинцы, покупавшие подержанные авто из-за границы, чаще всего выбирали Tesla Model Y

В 2025 году украинский автопарк пополнился более чем 110,2 тыс. электромобилей (BEV). Активнее всего такие авто регистрировали в нескольких регионах. Рассказываем, какие модели электрокаров чаще всего выбирают.

Где регистрировали больше всего электрокаров

Как свидетельствуют данные «Укравтопрома»:

лидером по количеству регистраций стала Львовская область — 16 427 электромобилей, из которых 91% были подержанными;

на втором месте — город Киев с 13 588 зарегистрированными авто, 59% из них подержаны;

третью позицию заняла Киевская область — 8 621 электромобиль (69% б/у).

Далее в ТОП-5 идут Днепропетровская область — 8 404 авто (70% подержанные) и Ровенская область — 6 083 электромобиля, из которых 92% были ввезены из-за границы.

Самые популярные новые электромобили

Среди новых электрокаров спрос в регионах распределился следующим образом:

в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID. Unyx;

во Львовской области лидером стал BYD Song Plus;

в Ровенской области наиболее популярным был BYD E2.

Бестселлеры среди подержанных электрокаров

В сегменте подержанных авто, ввезенных из-за рубежа, первенство удерживает Tesla Model Y — именно его чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

В Ровенской области наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.

