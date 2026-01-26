0 800 307 555
Какие модели электрокаров чаще всего покупают украинцы — рейтинг

Технологии&Авто
48
Украинцы, покупавшие подержанные авто из-за границы, чаще всего выбирали Tesla Model Y
Украинцы, покупавшие подержанные авто из-за границы, чаще всего выбирали Tesla Model Y
В 2025 году украинский автопарк пополнился более чем 110,2 тыс. электромобилей (BEV). Активнее всего такие авто регистрировали в нескольких регионах. Рассказываем, какие модели электрокаров чаще всего выбирают.

Где регистрировали больше всего электрокаров

Как свидетельствуют данные «Укравтопрома»:
  • лидером по количеству регистраций стала Львовская область — 16 427 электромобилей, из которых 91% были подержанными;
  • на втором месте — город Киев с 13 588 зарегистрированными авто, 59% из них подержаны;
  • третью позицию заняла Киевская область — 8 621 электромобиль (69% б/у).
Далее в ТОП-5 идут Днепропетровская область — 8 404 авто (70% подержанные) и Ровенская область — 6 083 электромобиля, из которых 92% были ввезены из-за границы.

Самые популярные новые электромобили

Среди новых электрокаров спрос в регионах распределился следующим образом:
  • в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID. Unyx;
  • во Львовской области лидером стал BYD Song Plus;
  • в Ровенской области наиболее популярным был BYD E2.
Бестселлеры среди подержанных электрокаров

В сегменте подержанных авто, ввезенных из-за рубежа, первенство удерживает Tesla Model Y — именно его чаще всего регистрировали в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.
В Ровенской области наибольшим спросом пользовался Nissan Leaf.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Авто
Payment systems