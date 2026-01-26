Samsung начала продавать восстановленные Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung еще в 2026 году расширила программу Certified Re-Newed в Европу, а теперь стали известны и цены на восстановленные смартфоны.

Пока в рамках программы доступны только модели линейки Galaxy S25 и только в Германии, Франции и Великобритании.

Все устройства Samsung Certified Re-Newed проходят официальное обновление с установкой актуального программного обеспечения, заменой компонентов на оригинальные, строгим контролем качества и получают новый IMEI вместе с полноценной гарантией производителя.

Цены на смартфоны

Во Франции Galaxy S25 с 256 ГБ памяти стоит 799 евро против 902 евро за новое устройство. Galaxy S25 Plus в версии на 256 ГБ продается за 999 евро, а с 512 ГБ — за 1059 евро, в то время как новые модели стоят 1172 и 1292 евро соответственно. Флагманский Galaxy S25 Ultra с 256 ГБ оценен в 1249 евро, а версия на 1 ТВ — в 1429 евро, в то время как новый смартфон стоит 1559 евро.

Во Франции также действуют дополнительные скидки при сдаче старого смартфона по программе trade-in.

В Германии доступен Galaxy S25 с 512 ГБ за 859 евро, а также несколько вариантов Galaxy S25 Ultra: модель с 256 ГБ стоит 1239 евро, с 512 ГБ — 1299 евро, при том что новые версии продаются подороже. В Великобритании через программу Certified Re-Newed предлагается только Galaxy S25 Ultra с 512 ГБ памяти за 1153 фунта, тогда как новый смартфон в этой конфигурации стоит 1349 фунтов.

