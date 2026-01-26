Украина получила из Германии бронемашины боевой поддержки (фото) Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Украина получила из Германии бронемашины боевой поддержки (фото)

Силы обороны Украины недавно получили от немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) восемь бронемашин боевой поддержки ACSV (Armoured Combat Support Vehicle).

Модель ACSV на гусеничном ходу используется как многофункциональная платформа. Она может служить носителем вооружения, использоваться в качестве командного пункта, медицинской эвакуационной или инженерной машины, сообщает «Милитарный».

При габаритных размерах 6,2×2,9×2,5 м ее масса 26,5 т. Экипаж состоит из двух человек, десантный отсек вмещает 12 бойцов.

Грузоподъемность на уровне 8,5 т позволяет использовать разные боевые модули с пушками или пулеметами, в том числе для противовоздушной обороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.