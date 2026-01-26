Зарядить электрокар в Украине стало дороже Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

На днях в Украине в полтора раза выросли тарифы на зарядку электроавто. Главная причина — изменения в энергетическом законодательстве, которые привели к резкому удорожанию электроэнергии для бизнес-сектора.

Об этом пишет Авто24.

Владельцы зарядных станций вынуждены были пересмотреть свои ценники после того, как для них существенно подорожала электроэнергия по коммерческим тарифам. Последними данными на некоторых скоростных станциях зарядки «электричек» введен новый тариф — от 30 до 32 грн за кВт·ч, хотя раньше он составлял 18−20 грн за кВт·ч.

Цены

Цены подняли не все ЭЗС в стране, однако процесс набирает обороты.

По словам экспертов, резкий рост стоимости электроэнергии делает использование электрокаров при подзарядке на «быстрых» станциях экономически неоправданным по сравнению с эксплуатацией авто с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Пример

По тарифу 29,99 грн/кВт·ч полная зарядка батареи на 60−70 кВт·ч может стоить владельцу почти как заправка небольшого бензинового автомобиля.

«При новом уровне цен зарядка электромобиля в Украине стоит примерно 4,5−5,7 грн за километр, в зависимости от модели и условий движения. Это уже уровень бензиновых авто», — отмечает издание.

