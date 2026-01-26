0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарядить электрокар в Украине стало дороже

Технологии&Авто
59
Зарядить электрокар в Украине стало дороже
Зарядить электрокар в Украине стало дороже
На днях в Украине в полтора раза выросли тарифы на зарядку электроавто. Главная причина — изменения в энергетическом законодательстве, которые привели к резкому удорожанию электроэнергии для бизнес-сектора.
Об этом пишет Авто24.
Владельцы зарядных станций вынуждены были пересмотреть свои ценники после того, как для них существенно подорожала электроэнергия по коммерческим тарифам. Последними данными на некоторых скоростных станциях зарядки «электричек» введен новый тариф — от 30 до 32 грн за кВт·ч, хотя раньше он составлял 18−20 грн за кВт·ч.

Цены

Цены подняли не все ЭЗС в стране, однако процесс набирает обороты.
По словам экспертов, резкий рост стоимости электроэнергии делает использование электрокаров при подзарядке на «быстрых» станциях экономически неоправданным по сравнению с эксплуатацией авто с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Пример

По тарифу 29,99 грн/кВт·ч полная зарядка батареи на 60−70 кВт·ч может стоить владельцу почти как заправка небольшого бензинового автомобиля.
«При новом уровне цен зарядка электромобиля в Украине стоит примерно 4,5−5,7 грн за километр, в зависимости от модели и условий движения. Это уже уровень бензиновых авто», — отмечает издание.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems